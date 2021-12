Tudorel Toader susține că nu el este autorul scrisorii anti-Kovesi publicate în 2019 în Financial Times. „Eu am aflat de scrisoare după ce a apărut. A costat 40.000 de euro”

În martie 2019, în cunoscuta publicație financiară Financial Times apărea o scrisoare semnată de Tudorel Toader, la acel moment ministru în funcție al Justiției, în care acesta spunea că „nu are nimic personal împotriva Laurei Codruța Kovesi”, fosta șefă a DNA, dar ea nu ar trebui numită în funcția de procuror european. Materialul era intitulat „Coerciția folosită în campania anticorupție românească”.

Ulterior, ministrul Tudorel Toader a explicat pentru HotNews.ro că scrisoarea a fost trimisă în numele Guvernului.



Scrisoarea ministrului Toader a apărut la rubrica Letters to the Editor, unde, de obicei, dar nu numai, autorii scriu pe teme abordate deja de ziar, cu opinii adverse sau complementare pozițiilor ziarului.



Cu câteva zile înainte, Financial Times a publicat un editorial despre Laura Codruța Kovesi, semnat de Consiliul Editorial și intitulat „Femeia potrivită pentru postul de procuror-șef al Europei”.





Ce susține acum Tudorel Toader





„Pe data de 7 martie 2019 era procedura de desemnare a procurorului șef european și a apărut într-un ziar de peste ocean o scrisoare cu numele meu, ministru al Justiției încă, cu numele meu, prin care o denigram pe doamna Kövesi. Eu am aflat de această scrisoare după ce ea a apărut în presa de peste ocean. Am întrebat, mi-a dat-o cineva, o doamnă iarăși care este plină de morală, mi-a dat un email pe care îl am și acum. Și-n care îmi zice: am trimis la..., nu știu ce, faptul era consumat. Orice aș fi spus eu, că nu eu, nu cutare, nu asta, dar zic când ne-am văzut față în față: zic - aveți relații cu revista aia așa mare, ca să vă publice acolo? Zice da, noi avem cunoștințe, 40.000 de euro, am rezolvat problema”, a relatat Tudorel Toader la postul Aleph News.Întrebat cine a trimis totuși această scrisoare, semnată cu numele său și pentru a cărei publicare ar fi fost plătiți 40.000 de euro, Tudorel Toader a răspuns că va face public numele persoanei după ce va primi la rândul său un răspuns clarificator în acest sens de la publicația Financial Times. În orice caz, „este o persoană omniprezentă”, a menționat fostul ministru.„Acum, eu tot amân de o zi-două să pun scrisoarea trimisă către revistă prin care cer simplu: vă rog, a apărut la dumneavoastră, pe 7, la ora 14 și 19 minute, 7 martie 2019, scrisoarea cum că eu aș fi semnat și adresat împotriva doamnei Kövesi. Vă rog să ne spuneți când ați primit-o, de la cine ați primit-o și cât v-a plătit, că eu știu răspunsul, dar să ne clarificăm. Și dacă îl voi primi, sper că îl voi primi, îl voi face public, după cum voi face publică chiar și scrisoarea, dar ăsta-i conținutul ei. Cel care a trimis scrisoare este o persoană omniprezentă”, a declarat Tudorel Toader.