​OFICIAL Marian Neacșu e secretar general al Guvernului. Decizia, în Monitorul oficial

Marian Neacu a fost numit secretar general al Guvernului, după ce decizia a fost publicată marți în Monitorul oficial. Cum scria HotNews.ro de luni, numirea a întârziat să fie oficializată, după ce liberalii au transmis, prin vocea lui Florin Cîţu, că trebuie analizată situaţia acestuia, respectiv faptul că are o condamnare pentru conflict de interese.





”Am avut o discuţie şi cu premierul Ciucă, i-am spus să verifice legalitatea, să vadă tot, dacă din punct de vedere legal totul este OK. Trebuie să vedem lucrurile acestea. Până la urmă, este o nominalizare a PSD, dar trebuie să vedem dacă din punct de vedere legal totul este respectat”, a declarat Florin Cîţu, la Digi24, după ce a fost întrebat ce părere are despre numirea lui Neacşu în funcţia de secretar general al Guvernului.Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunţat, însă, că îşi asumă această numire."Nu a fost atât de norocos ca alţi preşedinţi, de exemplu de ţară, ca să dau un exemplu. Adică să înţelegem: domnul Neaşcu nu a furat nimic şi, ca mulţi alţi aleşi locali, primari, a făcut parte dintr-un consiliu de administraţie, nu a fost plătit, nici nu mai ştiu, la o şcoală sau aşa ceva, şi-a angajat fata pe o perioadă de patru luni. Asta e corupţie? Am înţeles că domnul Neaşcu a avut o condamnare pe această incompatibilitate, conflict de interese, dar e depăşită juridic. Domnului Neacşu nu-i apare nimic în cazier. (..) Eu îmi asum această numire”, a spus Ciolacu, la Digi24.Duminică, vicepremierul Sorin Grindeanu afirma, la Prima TV, despre numirea lui Marian Neacşu în funcţia de secretar general al Guvernului, că trebuie respectată legea.”Aici, nu ştiu dacă ştiţi foarte bine dacă este vorba, dacă vă aduceţi aminte, undeva în 2012-2013, sper să nu greşesc anul, au fost vreo 60 de parlamentari în situaţii de acest tip (şi-au angajat rude la cabinetul parlamentar - n.r.). Doar puţini au ajuns în instanţă cu condamnările respective. Nu am decât un mesaj aici. La fel, să fie respectată legea. Poate fi numit în această funcţie şi se consideră necesară numirea domnului Neacşu, şi expertiza pe care nu o contestă nimeni, se numeşte. Nu, aia e”, a declarat Grindeanu.