Profil de ministru Un sociolog în fruntea Armatei - Cine este Vasile Dîncu, propus de PSD ministru al Apărării

Senator PSD ales în 2020 și cunoscut pentru activitatea sa de sociolog, numele lui fiind asociat cu IRES, dar și de sfătuitor al liderilor PSD, Vasile Dîncu este propus de social-democrați pentru postul de Minstru al Apărării Naționale, deținut acum de viitorul premier, Nicolae Ciucă.













În CV-ul său publicat pe site-ul Senatului nu sunt precizat studii sau activități legate de domeniul apărarii.



De altfel, potrivit surselor HotNews.ro, numirea la Apărare a fost una cu probleme. Mihai Tudose s-a opus acestei numiri, după ce el însuși ar fi refuzat nominalizarea.



Ministru în guvernul Năstase și guvernul Cioloș

Relația cu Liviu Dragnea - de la prietenie la acuzații grave de amenințări











Vasile Dîncu și Liviu Dragnea în Parlament (2016)/ Foto: Agerpres



Însă în octombrie, într-un interviu acordat după ce a ieșit din penitenciar, Dragnea a spus că Dîncu l-ar fi amenințat că nu apucă în libertate Crăciunul.





„Am primit ameninţări de la Vasile Dîncu şi Coldea că o să apuc Crăciunul. Au păstrat aceleaşi metode. Cât de proşti pot fi să creadă că mie îmi este teamă?", a afirmat Dragnea, adăugând că ameninţările s-au referit la libertatea sa.





Grupul de la Cluj

Profesor la Academia Națională de Informații a SRI

Avere

În Senat, Dîncu face parte din comisiile pentru învățământ și pentru cultură. A fost președintele Institutului Român pentru Evaluare și Strategie și ulterior, până în ianuarie 2021, directorului departamentului Cercetare Dezvoltare în cadrul IRES.În vârstă de 60 de ani (îi va împlini pe 25 noiembrie), Dîncu este licențiat în Filozofie la Universitatea Babeș Bolyai (1989) și doctor în Sociologie, diplomă obținută în 1998 tot la UBB, în cadrul Facultății de Istorie și Filozofie.În PSD, Dîncu este, de anul trecut, președintele Consiliului Național al partidului.În guvernul condus de Adrian Năstase a ocupat functia de Ministru al Informațiilor Publice (2000-2003) - minister care nu a existat pana la cabinetul Nastase si nici dupa el, iar în 2005-2007 a fost europarlamentar.Vasile Dîncu a fost ministru al Dezvoltării Regionale și vicepremier în guvernul „tehnocrat” condus de Dacian Cioloș în 2016,Prietenia dintre fostul președinte PSD Liviu Dragnea și Vasile Dîncu era ceva de notorietate. Liderul PSD s-a bazat de-a lungul timpului pe sondajele, analiza și strategia politică furnizate de sociolog. În 2015, Dîncu scria pe Facebook ca "similaritățile" dintre declarațiile sale și cele ale lui Liviu Dragnea nu sunt întâmplătoare: "Evident că am vorbit, vorbim, o sa se consulte cu mine și în viitor”.De exemplu, sub mandatul de ministru al Dezvoltării deținut de Liviu Dragnea, Dîncu a fost membru al grupului de experți al ministerului pentru pregătirea procesului de regionalizare/descentralizare.La inceputul lunii octombrie 2015, înainte ca PSD să își aleagă președintele si noii vicepresedinti, Liviu Dragnea, la acea vreme presedinte interimar al PSD, a facut urmatorul apel: "Il rog pe Vasile Dîncu să se apropie mai tare de partid. Îl consider unul dintre cei mai buni sociologi din România și cred că nu doar eu și, te rog Vasile, să vii mai aproape de partid. Și noi avem nevoie de tine, și societatea".Dîncu a răspuns că nu a vorbit cu Dragnea de trei ani şi că nu vorbeşte ce a „ trăit” în „prietenia” sa cu Dragnea și a precizat că „este nedemn” din partea lui Dragnea să vorbească astfel despre el.„Nu aş vrea, prin ceea ce spun eu - care nu este cel mai confortabil pentru el - în niciun fel să-i afectez libertatea sau fericirea lui de a face o nouă politică. Dar vreau să spun: nu am vorbit cu Liviu Dragnea de trei ani, cât a fost el plecat, de când s-a întors. Deci este un mincinos, nu numai aici, în această temă, ci în tot ce a spus despre mine. A inversat lucrurile, a schimbat motivaţiile”, a declarat Vasile Dîncu la Prima TV.Vasile Dîncu era considerat ca făcând parte din așa-numitul "Grup de la Cluj" al PSD, alături de Ioan Rus, Vasile Puscas și George Maior.În 2012, Vasile Dancu, Arpad Paszkany și Ioan Rus au lansat trustul de presă Transilvania Media Group (TMG), din care făceau parte Transilvania L!ve si Look TV. În 2013, Dîncu a iesit din actionariatul Transilvania L!ve.În trecut, Dîncu i-a consiliat pe Victor Ponta, pe fostul sef SRI George Maior, dar și pe Gabriel Oprea. În timpul mandatului de șef al SRI, George Maior a semnat prefața unei cărți publicate de Vasile Dîncu și a fost prezent la lansarea acesteia, în 2011.Dîncu a fost profesor la Academia Nationala de Informații "Mihai Viteazul" a SRI începând cu 2009 și a făcut parte din Colegiul editorial al Revistei române de studii de intelligence a SRI.În octombrie 2015, UNPR se lăuda cu faptul că Vasile Dîncu preda la școala politică organizată de ei.A fost profesor universitar și chiar prodecan la Facultatea de Istorie și Filosofie la Universitatea Babeș-Bolyai, până în 2000.În prezent, potrivit propriului CV publicat pe site-ul Senatului, Dîncu este profesor universitar la Facultatea de Sociologie din cadrul Universității București, precum și conducător de doctorat.Potrivit declarației de avere de anul acesta, Dîncu are, împreună cu soția sa, un apartament de 86 mp în Cluj-Napoca, iar soția sa are de asemenea un teren și o casă.Liderul PSD are și un Mercedes-Benz din 2008.Dîncu deține și tablouri si obiecte de artă în valoare de circa 25.000 euro, precum și bijuterii de circa 20.000 euro.El are și trei conturi deschise la Unicredi Bank, toate din anul 2010, valoarea la zi fiind de 171.000 lei (cont curent sau echivalent), 46.000 euro (cont curent sau echivalent), respectiv peste 2.200.000 lei (depozit).Ca senator, Dîncu primește o indemnizație de aproape 59.000 lei anual.Pentru activitatea didactică de la Universitatea București, el a trecut un venit anual de 137 mii lei. În plus, are și un salariu de 24.000 lei anual de la IRES.Vezi aici declarația de interese a lui Vasile Dîncu