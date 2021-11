Profil de ministru Cine e Sorin Grindeanu, propus vicepremier și ministru al Transporturilor - informatician de profesie și plătit regește la ANCOM / „Premierul OUG-13” și primul șef de guvern demis de propriul partid

Sorin Grindeanu și familia sa



Potrivit propriului CV, în materie de limbi străine, Grindeanu vorbește și engleza și italiana, iar startul în politică l-a făcut încă dinainte de a termina facultatea.









---

---

Ce studii are Sorin Grindeanu - matematică informatică, experiență în sociologie și psihologie și activitatea în PDSR

În 1999 a mai făcut un curs de perfecționare în domeniul statisticii sociale, iar în 2012 a făcut un curs cu specializarea "Securitate, diplomație și politică externă" la Institutul Diplomatic Român.







Ascensiunea lui Sorin Grindeanu în politică - De la local la central și înapoi



În același timp cu ascensiunea sa în rândurile politicii locale, Grindeanu a ocupat diverse funcții publice precum Director la Direcția pentru Tineret și Sport din Timiș, consilier local în Timișoara și timp de patru ani (2008-2012) a fost viceprimar al municipiului reședință de județ.



N-a rămas mult timp în această funcție pentru că în ianuarie 2017 și-a dat demisia pentru a putea fi numit premier al PSD, în Guvernul Liviu Dragnea.







---



Guvernarea sub conducerea lui Sorin Grindeanu a fost un semi-eșec. La scurt timp după instalare, Grindeanu și cabinetul său au trecut pe repede înainte proiectele de OUG pentru grațiere și amnistie a unor fapte penale.







După scandalul și protestele anti-Guvern, Grindeanu a ajuns în scurt timp la cuțite tocmai cu Liviu Dragnea. La scurt timp după, și PSD și Grindeanu au mai intrat o dată în istorie...









Foto: Dan Mihai Balanescu



PSD a reușit performanța de a deveni primul partid din istoria României care să-și dea jos propriu premier prin moțiune de cenzură. Grindeanu, dat afară de la Guvernare de propriu partid, a ajuns însă în scurt timp să se "consoleze" cu un salariu măricel la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).











Ce avere are Sorin Grindeanu







Familia Grindeanu mai deține și un apartament de 66mp în Timișoara.







În materie de active financiare, Sorin Grindeanu avea două conturi în lei cu un total de circa 22.000 de lei, dar și un cont în euro unde avea adunat circa 105.000 de euro.







Grindeanu avea acordat un împrumut pe persoană fizică de circa 30.000 de euro, dar figura și cu un credit la bancă de circa 52.400 de euro.







La capitolul venituri în 2020, Sorin Grindeanu figura cu peste 530.700 de lei de la ANCOM (107.000 euro), precum și circa 4.200 de lei de la Parlamentul României pentru prima sa lună ca deputat proaspăt ales.







Sorin Grindeanu a ocupat în ultimii 20 de ani de carieră politică mai multe funcții publice, atât la nivel local în Timișoara, unde a și fost vicepreședinte al CJ Timiș, cât și la nivel central ca ministru al Comunicațiilor, deputat, premier sau șef foarte bine plătit la ANCOM Sorin Grindeanu este născut pe 5 decembrie 1973 (48de ani) în Caransebeș, județul Caraș-Severin. Tatăl său a fost director al Colegiului Național "C.D. Loga" și inspector școlar general, în același timp fiind și președintele PSD Caransebeș.Sorin Grindeanu este căsătorit și are doi copii.Soția sa, Mihaela-Teodora Grindeanu este administrator la firma M&S Mega Play SRL, unde lucrează ca administrator și de unde ar fi încasat anul trecut circa 8.300 de lei. Firma respectiva a avut în 2020 o cifră de afaceri de circa 83.000 de lei și profit 0.Grindeanu a devenit membru în PSDR în 1996, cu un an înainte să termine Facultatea de Matematică, specializarea Informatică, la Universitatea de Vest din Timișoara.Timp de doi ani a făcut studii postuniversitare de specialitate pe "baze de date" la aceeași universitate, iar tot pe atunci a devenit vicepreședinte al organizației de tineret a PDSR Timiș.Între 1998 și 2001 a lucrat ca preparator și asistent universitar la Facultatea de Sociologie şi Psihologie - Universitatea de Vest Timişoara.În politică Grindeanu a trecut rapid de la tineretul PDSR din Timiș, la funcții în biroul executiv județean al partidului, iar în 2008 a devenit pentru șase ani președinte al PSD Timișoara.Din 2014 până în 2017 a fost președinte al PSD Timiș.A urmat apoi un an (2014-2015) ca Ministru al Comunicațiilor, în paralel cu un mandat aproape complet ca deputat (2012-2016). A demisionat din Parlament pentru a fi ales ca Președinte al CJ Timiș în iunie 2016.Pe 1 februarie 2017 s-au pornit cele mai mari mișcări de stradă de după Revoluție, proteste cu sute de mii de oameni în stradă la București și în întreaga țară. Pe 5 februarie, sub presiunea publică și politică din toată părțile, Grindeanu a făcut un pas înapoi și a abrogat ordonanța, dar tot în aceeași zi a fost marcat cel mai mare dintre proteste : Jumătate de milion de oameni în stradă, din care peste 250.000 în Piața Victoriei din Capitală.Timp de trei ani, până în octombrie 2020, Grindeanu a fost președinte al ANCOM, acolo unde a avut un venit mediu net lunar de peste 44.000 de lei. În august 2020 a devenit prim-vicepreședinte al PSD, iar din decembrie 2020 Gridneanu a revenit ca deputat PSD în Parlament, membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și membru al Comisiei pentru afaceri europene.Conform declarației de avere depusă la Parlament, Grindeanu deține un teren intravilan de 503 mp în Comuna Giroc din Timiș unde are și o casă de 205 mp.Grindeanu a mai primit în 2020 și circa 133.000 de lei de la Autoritatea Electorală Permanentă ca returnare a contribuției sale electorale.