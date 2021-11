Ana Blandiana despre guvernul PSD-PNL: ”M-am simțit profund umilită pentru sutele de ore pe care le-am petrecut în Piața Victoriei. Iohannis, principalul vinovat”

”Mi se pare extraordinar de grav ce se întâmplă acum și din punctul de vedere al societății civile, adică eu personal m-am simțit profund umilită de tot ce s-a întâmplat în ultimele luni, pentru sutele de ore pe care le-am petrecut în Piața Victoriei, pentru felul în care am sperat că putem să împingem lucrurile și chiar le-am împins spre un moment în care România să poată să înceapă să se reformeze, pentru ca după mai puțin de o jumătate de an totul să se destrame. Este de neînțeles, chiar dacă totul pornește de la președinte și mie mi se pare clar că așa se petrec lucrurile, chiar dacă este vorba de un plan. Stau și mă gândesc, ca un om care a avut relații strânse cu Convenția Democrată, prin Alianța Civică, cea care a împins atunci să aibă loc acea coaliție, stau și mă gândesc dacă așa cum a existat evident planul de distrugere a PNȚ-ului și a fost distrus, nu există și acum un plan de distrugere inclusiv a Partidului Liberal, care nu mă îndoiesc că va ieși distrus din toată această poveste”.Scriitoarea spune despre Klaus Iohannis că este responsabil pentru situația din prezent: ”Sunt convinsă că este principalul vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat (...). Mi se pare de neînchipuit. În toată povestea asta, de neînchipuit este sfidarea bunului simț, adică faptul că luni de zile totul s-a învârtit în jurul unui personaj inventat de el și care nu a dovedit prin nimic că are o valoare în sine, mă refer la premierul Cîțu, dovedește că suntem în afara logicii, indiferent cât de ticăloasă ar fi logica respectivă. E clar că am traversat o perioadă absolut rușinoasă. Nu credeam după perioada Dragnea că poate să urmeze ceva de care din nou să-mi fie rușine (...). Eu personal nu o să mai particip la nici un fel de manifestație (...). E ridicol să mai încerci să faci ceva cu bună credință într-un domeniu în care totul se face cu rea credință”.Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat oficial luni pe generalul Nicolae Ciucă pentru funcția de premier, de această dată pentru a conduce un guvern PNL-PSD-UDMR.Șeful statului a făcut un anunț scurt, avându-l alături la Cotroceni pe Nicolae Ciucă și spunând că a constatat "o majoritate solidă" PNL-PSD-UDMR și minorități. Noua desemnare a lui Ciucă vine la capărul crizei politice declanșate în 1 septembrie de revocarea de către Florin Cîțu a ministrului USR Stelian Ion, care a dus la demiterea Guvernului Cîțu.Este prima ieșire publică a lui Iohannis după ce PNL a început negocierile cu PSD pentru formarea noului guvern.