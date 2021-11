Lucian Bode, despre negocierile pentru guvern: Fiecare trebuie să analizeze ce câştigă şi ce pierde şi să îşi relaxeze pretenţiile

„PNL, după ce va finaliza negocierile şi va avea prim-ministrul şi cele opt posibile portofolii, se va duce în BPN şi, pe baza unui algoritm, vom desemna colegii care vor reprezenta PNL în Guvernul Nicolae Ciucă. Urmează o şedinţă a BPN cel mai probabil luni (...) Tot ce se vehiculează pe surse sunt doar informaţii pe surse (...) Orice este posibil, pot fi toţi şapte sau niciunul dintre cei prezentaţi”, a mai spus Lucian Bode.





Bode a afirmat că nu este potrivit ca partidele să-şi aleagă ministerele în funcţie de oamenii care pot ocupa aceste portofolii, relatează Agerpres."Nu este potrivit să alegem ministerele în funcţie de oameni. Absolut deloc nici Bode, nici Popescu, nici Aurescu, nici Turcan, niciun coleg care astăzi este ministru nu ne-am născut miniştri. Aşadar noi trebuie să ne uităm la profilul fiecărui partid şi să spunem: cum poţi tu PNL să-ţi promovezi, să-ţi impui programul politic cu care ai mers în faţa românilor mai bine? Noi am spus: dezvoltăm România, fostul nostru preşedinte a negociat în aşa fel încât am ajuns să dezvoltăm România cu Ministerul Culturii. Nu-i rău. Dezvoltăm spiritual. (...) Nu mai vrem să repetăm greşelile pe care le-a făcut atunci cel care a negociat atunci pentru el poziţia de la Camera Deputaţilor", a spus Lucian Bode, la Antena 3.El a explicat modul în care ar trebui să fie împărţite ministerele în negocierile din PNL, PSD şi UDMR.„Am spus foarte clar şi aici am agreat şi nu ne mai putem întoarce. Partidul care dă primul ministru - şi PNL a luat decizia că intră într-un guvern doar dacă dă primul ministru în persoana domnului Nicolae Ciucă - celălalt partid alege unul din cele două ministere avizatoare: Finanţe sau Justiţie, respectiv, celălalt partid are secretarul general cu rang de ministru. Dacă noi dăm primul ministru, evident că PSD va alege primul între Ministerul de Finanţe, respectiv Ministerul de Justiţie. Vor alege unul din cele două ministere avizatoare, iar Secretariatul General îl vor avea. (...) Sunt două ministere de forţă: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale. Aici lucrurile sunt, de asemenea, foarte clare: un minister se va duce spre PSD, un minister către PNL”, a adăugat Bode.Lucian Bode a menţionat că este legitim ca PNL să ceară Ministerul Dezvoltării, având în vedere că are 1.200 de primari.„Apoi vin ministerele de dezvoltare. Aici vorbim de Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii. E clar că PNL îşi doreşte să obţină, este legitim şi pentru PSD şi pentru UDMR, maximum din aceste negocieri, dar când ne gândim la Ministerul Dezvoltării nu ne gândim să numim aici un coleg care nu mai poate el dacă nu e ministru acolo, ne gândim că avem 1.200 de primari care aşteaptă de la PNL să îşi poată implementa programele electorale cu care au candidat. Este legitim să solicităm asta (...) Sigur că aici vorbim de o negociere. PSD are cel mai mare număr de parlamentari. Pe matematică parlamentară, ar spune: primul ministru îl dă PSD. Noi spunem că preşedintele României numeşte primul ministru, aşadar primul ministru este propunerea noastră, a celor de la PNL. Atunci dacă PSD va solicita Finanţele, noi putem spune că, raportat la vechea guvernare, noi am pierdut Ministerul Finanţelor. PSD, teoretic, renunţă la funcţia de prim-ministru şi atunci UDMR poate veni într-o negociere să spună: noi vrem trei ministere, fix aceleaşi trei ministere? Eu cred că fiecare trebuie să analizeze ce câştigă şi ce pierde şi să îşi relaxeze pretenţiile. Sigur că pot fi şi splitate aceste ministere. Sunt soluţii, dar să fim raţionali”, a adăugat Bode.El a fost întrebat ce i-ar oferi UDMR ca să renunţe la Ministerul Dezvoltării. „Noi nu am spus să renunţe UDMR la două ministere. (...)Trebuie să vedem ecuaţia până la capăt, cum aşezăm Munca, Sănătatea, Educaţia, Energia, Cultura. Pachetele trebuie negociate, principiile dacă se respectă, fiecare trebuie să înţeleagă că într-o astfel de negociere are de câştigat şi are de pierdut. Nu poţi doar să fii pe plus. Într-o negociere mai pierzi, mai câştigi. În final obiectul este acela de a da un guvern funcţional şi de a avea o coaliţie bazată pe relaţii de încredere”, a afirmat prim-vicepreşedintele PNL.Bode a subliniat că UDMR trebuie să fie parte a coaliţiei. "Din punctul meu de vedere, UDMR trebuie să fie parte a acestei coaliţii. Dacă vrem ca această coaliţie să funcţioneze şi să nu ajungem la conflicte în această coaliţie, este obligatoriu ca UDMR să fie parte a acestei coaliţii", a afirmat reprezentantul liberalilor.Bode a precizat că după finalizarea negocierilor, PNL va desemna în şedinţa Biroului Politic Naţional (BPN) titularii celor "opt posibile portofolii" care îi vor reveni.