Preşedintele Iohannis are consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru

Preşedintele Klaus Iohannis are joi, la Palatul Cotroceni, consultări cu reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcţia de premier, după ce Parlamentul nu a acordat încrederea Guvernului propus de Dacian Cioloş, scrie Ageropres. Conform programului anunţat, consultările vor începe la ora 11,00, cu Partidul Naţional Liberal. La ora 11,30 sunt aşteptaţi reprezentanţii Partidului Social Democrat şi la ora 12,00, reprezentanţii Uniunii Democrate Maghiare din România. De la ora 12,30 vor fi consultări cu Uniunea Salvaţi România, la ora 13,00, cu Alianţa pentru Unirea Românilor, iar runda de consultări se va încheia la ora 13,30 cu minorităţile naţionale reprezentate în Parlament.*** Partidul Naţional Liberal a anunţat că îşi asumă deschiderea discuţiilor cu forţele politice parlamentare, cu excepţia AUR, în vederea creării rapide a unei majorităţi şi a unui guvern.De asemenea, prim-vicepreşedintele PNL Iulian Dumitrescu a anunţat că Florin Cîţu este propunerea de premier cu care liberalii vor merge la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis în vederea desemnării unui nou prim-ministru."Decizia BEx al PNL, luată în unanimitate, e una clară: propunerea PNL pentru funcţia de prim-ministru este preşedintele partidului, Florin Cîţu. Aceasta este propunerea cu care vom merge la consultări la Cotroceni. Avem convingerea că vom genera o majoritate în jurul PNL", a precizat Dumitrescu, miercuri, pe Facebook.Delegaţia cu care va merge PNL la Cotroceni este formată din preşedintele partidului, Florin Cîţu, şi prim-vicepreşedinţii Gheorghe Flutur, Rareş Bogdan, Lucian Bode şi Iulian Dumitrescu.*** Partidul Social Democrat va merge la consultări, însă o decizie privind mandatul şi delegaţia va fi luată joi dimineaţa, la 9,30, în şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului."În primul rând mergem, să fim invitaţi. Cum vom merge, vom decide la partid", a spus liderul PSD, Marcel Ciolacu, întrebat dacă la consultările de la Cotroceni PSD va merge cu o propunere de premier.*** Uniunea Democrată Maghiară din România consideră că prima soluţie ar fi "resuscitarea coaliţiei de guvernare", iar dacă nu este posibil, trebuie găsită o altă soluţie, pentru o nouă formulă de guvernare, a anunţat miercuri liderul UDMR Kelemen Hunor.El a spus că UDMR nu are o problemă să încerce o majoritate cu Florin Cîţu."Sunt mai multe variante, important este să ai curaj să fii flexibil, să cauţi soluţii, şi nu să rămâi baricadat în certitudinile tale, care, până la urmă, sunt valabile doar în cetatea ta. (...) Poate să fie şi Florin Cîţu, nu e o problemă, eu nu voi discuta acest lucru, pentru că nu decid eu, decide PNL şi apoi preşedintele Iohannis. Noi nu avem o problemă să încercăm să facem o majoritate cu Florin Cîţu. (...) Eu cred că prima dată trebuie încercată resuscitarea coaliţiei", a precizat Kelemen Hunor.*** Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dacian Cioloş, a declarat miercuri că propunerea PNL ca tot Florin Cîţu să fie premier este "o non-soluţie", menţionând că PNL nu poate veni cu un premier care a picat în Parlament."Asta nu este o soluţie, este o non-soluţie. Când vrei să spui că nu ai soluţie, spui că vii tot cu acela care a picat deja în Parlament. (...) Florin Cîţu a picat în Parlament. Suntem în situaţia asta pentru că Florin Cîţu a adunat o majoritate puternică în Parlament care a trimis Guvernul condus de el acasă. Cum poţi să spui că asta e soluţia?", a spus Cioloş.*** Alianţa pentru Unirea Românilor va merge, la consultările de la Palatul Cotroceni cu mandatul "clar" că ţara trebuie să iasă din criza actuală cu un premier din afara partidelor politice, a declarat copreşedintele partidului George Simion."Vom participa mâine la Cotroceni cu un mandat clar: ţara trebuie să iasă din actuala criză. Noi am decis deja şi mergem cu acelaşi mandat la consultări: un premier independent pentru următoarele şase luni, un premier din afara partidelor politice, un premier precum Călin Georgescu", a precizat, miercuri, pentru AGERPRES, George Simion.El a adăugat că din delegaţie vor face parte, alături de el, senatorul Claudiu Târziu, copreşedinte AUR, vicepreşedinţii Marius Lulea şi Mihai Negoescu şi deputatul Geanina Şerban.Pe 11 octombrie, după ce Cabinetul Cîţu a picat prin moţiune de cenzură, şeful statului l-a desemnat candidat la funcţia de premier pe Dacian Cioloş, în urma consultărilor cu reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament. Guvernul propus de premierul desemnat, Dacian Cioloş, a fost respins, miercuri, de plenul reunit al Parlamentului, cu 88 de voturi "pentru" şi 184 "împotrivă".