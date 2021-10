Dacian Cioloş: Să terminăm acest balet al divertismentului politic în care persoanele sunt mai importante decât rezultatul

"Am fost azi întrebat şi dacă am impresia că aş putea fi un premier de sacrificiu. Răspunsul meu e simplu: da, oricine îşi va asuma guvernarea în următoarele săptămâni şi luni va face un sacrificiu. Partidul care îşi asumă guvernarea în următoarele luni oricum face un sacrificiu, pentru că va fi o perioadă foarte grea. Mai mare sacrificiu decât cel de a guverna în această perioadă, din punct de vedere politic, nu cred că există. Nouă nu ne e teamă de acest lucru", reiterează Cioloş.









"Foarte multe emoţii în aceste momente, nume peste nume, declaraţii şi întrebări care ţin mai degrabă de un "reality show" decât de o situaţie care implică mult echilibru şi urgenţă. Foştii noştri parteneri m-au rugat să aştept până mâine pentru a vedea dacă partidele lor sunt de acord sau nu să reformăm coaliţia. Am decis să aştept până vineri. Nu avem prea mult timp la dispoziţie, dar am decis să aştept, pentru că un eventual guvern susţinut de coaliţie ar fi cel mai bun lucru acum", a scris Dacian Cioloş pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.El subliniază că nu se joacă cu mandatul primit de la şeful statului."Situaţia politică este instabilă, situaţia economică se degradează, situaţia medicală este dezastruoasă. Şi, cu toate acestea, primesc întrebări peste întrebări despre jocurile politice care fascinează pe toată lumea în aceste momente. Nu cad pradă disonanţei şi am răbdare, pentru că în această perioadă trebuie ca cineva să aibă calmul necesar rezolvării unei crize. Mi-aş dori să terminăm acest balet al divertismentului politic în care persoanele sunt mai importante decât rezultatul. Nu cer nimănui sacrificii politice, dar sper că încă suntem suficienţi oameni maturi care să ştie că soluţiile implică renunţare, poate o formă de sacrificiu, dar şi diplomaţie", afirmă prim-ministrul desemnat.Dacian Cioloş subliniază că există "un început de negociere" şi îi roagă pe oamenii de presă, analişti sau simpli pasionaţi de jocul politic să înţeleagă că "de rezultatul din aceste zile depinde viaţa multor cetăţeni ai României".