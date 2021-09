Toate calculele politice înaintea moțiunii de cenzură. Ce scenarii se vehiculează și cum schimbă PSD regulile jocului

USR-PLUS și AUR au anunțat public că vor vota moțiunea de cenzură PSD . Matematica parlamentară arată că există numărul necesar de voturi pentru înlăturarea Guvernului Cîțu. Pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură este nevoie de 234 de voturi.





PSD are 157 de parlamentari, AUR are 43 iar USR-PLUS are 80, în total sunt 280 de voturi. La aceste voturi se pot adăuga altele și anume cele ale parlamentarilor PNL susținători ai lui Ludovic Orban care sunt extrem de nemulțumiți de modul în care Florin Cîțu și echipa câștigătoare i-au tratat, după congresul din 25 septembrie.





Cum arată scena politică și ce variante are PNL pentru a da un nou Guvern după adoptarea moțiunii de cenzură? HotNews.ro a relatat la începutul lunii septembrie, la debutul crizei politice (odată cu ieșirea USR-PLUS din Guvern) că declanșarea crizei politice a avut în vedere de la început un plan bine structurat de către președintele Klaus Iohannis și a avut strânsă legătură cu alegerile interne din PNL.





Planul inițial prevedea o înțelegere între Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu pentru a-i oferi timp lui Florin Cîțu să fie ales președintele PNL. Astfel, în Parlament PSD a colaborat cu PNL și împreună au reușit să blocheze moțiunea de cenzură depusă de USR-PLUS și AUR.







Planul prevedea ca președintele să-l nominalizeze din nou pentru funcția de premier pe Florin Cîțu după ce în prealabil social-democrații îl dau jos prin propria moțiune de cenzură. Numai că social-democrații nu mai vor să joace în planul lui Klaus Iohannis.







Reamintim că după congresul PNL și validarea lui Florin Cîțu pe scaunul de președinte al liberalilor, PSD a depus moțiune de cenzură. Cu ajutorul direct (și inexplicabil) al PNL în conducerea Parlamentului, social-democrații și-au stabilit calendarul dezbaterii și votului moțiunii de cenzură.



Moțiunea de cenzură a PSD va fi citită joi și votată săptămâna viitoare / PSD și PNL blochează din nou moțiunea USR-PLUS și AUR



PSD rupe orice colaborare cu PNL / Cîțu este pe cont propriu



Numai că ceea ce nu știau liberalii până la depunerea moțiunii este că PSD nu-l mai vrea pe Florin Cîțu premier (la a doua sau a treia nominalizare din partea lui Klaus Iohannis) și își va negocia la sânge avantajele pentru susținerea unui viitor Guvern.





"După ce Florin Cîțu a ajuns președintele PNL, înțelegerea PSD cu Klaus Iohannis s-a încheiat. Cîțu este pe cont propriu, iar zilele Guvernului sunt numărate. Dacă Marcel Ciolacu nu pică Guvernul Cîțu în Parlament, va avea mari probleme la partid. Blatul cu Iohannis are o limită și nu se poate trece peste acea limită dacă nu mai este în interesul PSD. PSD nu va vota niciun viitor Guvern care sa-l aibă premier pe Cîțu. În acest moment este problema președintelui și a PNL cum și cu cine vor face un nou Guvern", au explicat surse din interiorul PSD pentru HotNews.ro.







Ce opțiuni are Florin Cîțu și ce scenarii ia în calcul



În acest nou context, scenariile pentru un viitor Guvern susținut în Parlament sunt puține și au legătură cu dorința lui Florin Cîțu de a fi în continuare premier. Potrivit surselor HotNews.ro. președintele Klaus Iohannis i-ar fi promis acestuia că, dacă va pica prin moțiune de cenzură îl va nominaliza din nou, în fruntea Guvernului.







Proaspăt ales în funcția de președinte al PNL, Florin Cîțu a anunțat public că exclude orice colaborare cu USR pentru formarea unui viitor Guvern dacă acesta va vota moțiunea de cenzură.







Florin Cîțu: "Vom trage linie în momentul în care cei de la USR vor vota o moţiune alături de PSD sau AUR. În acel moment, PNL nu va mai negocia cu cei de la USR".





Excluderea din start a unei negocieri cu USR-PLUS are legătură mai degrabă cu dorința președintelui Klaus Iohannis care nu-i mai dorește pe aceștia în viitorul Guvern, susțin sursele HotNews.ro.



De menționat este că PNL are în Parlament 134 de senatori și deputați, dar o parte dintre aceștia sunt susținători ai fostului președinte PNL Ludovic Orban. Este vorba de cel puțin 30 de deputați și senatori care nu ar vota un nou Guvern care să-l aibă în frunte pe Florin Cîțu.







UDMR are 29 de parlamentari iar Minoritățile - 18, în total 181 de voturi. Pentru numirea unui nou Guvern în funcție este nevoie tot de majoritatea a 234 de parlamentari. Cu alte cuvinte le lipsesc cel puțin 53 de voturi, presupunând că susținătorii lui Ludovic Orban ar vota un Guvern în frunte cu Florin Cîțu .







Hotnews.ro a relatat ca planul propus de Klaus Iohannis PNL-ului este un Guvern minoritar cu susținerea PSD în Parlament.







Mai exact președintele făcea prima nominalizare în persoana unui premier neutru sau tehnocrat care nu ar fi reușit să coaguleze o majoritate în Parlament. După ce prima propunere de premier va pica, președintele ar face cea de-a doua nominalizare, de acestă data în persoana lui Florin Cîțu.



Fotografia momentului în criza politică de la București. Cum au ajuns să colaboreze PNL și PSD pentru blocarea moțiunii USR și AUR - interesele imediate Constituția prevede că dacă Parlamentul respinge și cea de-a doua nominalizare a președintelui și timp de 60 de zile nu se creează o majoritate, președintele POATE declanșa alegerile anticipate, dar nu e obligatoriu.

Constituția prevede că dacă Parlamentul respinge și cea de-a doua nominalizare a președintelui și timp de 60 de zile nu se creează o majoritate, președintele POATE declanșa alegerile anticipate, dar nu e obligatoriu.









Numai ca aici planul este stricat de PSD. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro că liderii vechi din PSD, Paul Stănescu, dar și Gabriela Firea i-ar fi cerut lui Marcel Ciolacu să renunțe la orice întelegere cu Klaus Iohannis și să reseteze opțiunile partidului. Lui Ciolacu i s-a transmis că este exclusă orice viitoare susținere în Parlament a lui Florin Cîțu pentru postul de premier.







Alegerile anticipate au devenit brusc o opțiune pentru PSD. Marcel Ciolacu a anunțat public chiar înaintea depunerii moțiunii de cenzură că "PSD dorește alegeri anticipate" și că "este singura soluție de ieșire din criza politică".







"Cu un PSD cotat cu 17 % înaintea PNL, Iohannis nu-și permite să blufeze că declanșează alegeri anticipate. Nu poate sa faca asta în plină pandemie și cu un partid cotat la 15% în sondaje. E un joc de poker pe care nu poate să-l joace acum", au explicat sursele HotNews.ro.







Resetarea jocului i-a luat prin surprindere pe liberali care caută soluții în aceste zile. Cum președintele Klaus Iohannis este plecat din țară zilele acestea, președintele PNL Florin Cîțu și apropiații săi analizează soluții și scenarii.







Surse din interiorul PNL au declarat pentru HotNews.ro că s-au discutat mai multe scenarii în interiorul partidului. O primă variantă discutată a fost posibilitatea depunerii unei noi sesizării la Curtea Constituțională de această dată pe faptul că în Parlament există două moțiuni de cenzură cu același obiect. Cum liberalii nu au identificat în baza căruia articol puteau contesta moțiunea PSD, au renunțat.





O a doua variantă discutată de liberali ar fi ca premierul Florin Cîțu să-și depună demisia luni, înaintea dezbaterii și votului moțiunii de cenzură. Demisia i-ar permite lui Florin Cîțu o scurtare a planului inițial și o nouă nominalizare rapidă pentru funcția de premier. Mai exact, există o decizie a Curții Constituționale care spune că un premier demis printr-o moțiune de cenzură nu poate fi propus din nou pentru aceiași funcție.







De menționat este că varianta nu este deocamdată validată de către președintele Klaus Iohannis. Acesta este într-o vizită oficială în Germania, până duminică.







Cea de-a treia opțiune rămasă încă pe masă, dar pe care PNL încearcă să o evite este guvernare minoritară PNL-UDMR- Minorități, fără Florin Cîțu și cu santajul PSD în Parlament.





La vremea respectivă HotNews.ro a precizat că președintele în planul structurat la Cotroceni pentru menținerea lui Florin Cîțu în fruntea Guvernului nu avea garanțiile de susținere din partea PSD și asta pentru că social-democrații aveau propriile calcule politice, iar Marcel Ciolacu nu controlează partidul fără acordul greilor din PSD.Iohannis miza pe faptul că parlamentarii fie ca sunt de la PSD sau de la USR, nu doresc alegeri anticipate și că vor vota orice Guvern ca să-și salveze mandatele.Discuțiile și negocierile sunt în plină desfășurare și nu s-au identificat încă soluții. De altfel, negocierile vor continua, iar scenariile și opțiunile vor fi făcute și refăcute până în ziua votului moțiunii de cenzură, pe 5 octombrie.