Scandalul de la PNL Timiș: Deputatul Chira spune că secretarul general a schimbat yala de la usa sediului și a luat cheia

”Fiind plecat la București în ultimele zile, am aflat cu surprindere că nu se mai poate intra în sediul de la partid deoarece nu se mai potrivesc cheile de la intrare. Am fost sunat de mai mulți colegi și colaboratori care voiau să intre în sediu, dar nu au putut deschide ușa. După mai multe telefoane am aflat că secretarul general Dănuț Groza a schimbat yala pentru ca membrii aleși ai PNL Timișoara să nu mai poată intra”, a scris Chira pe Facebook.

”Mi se pare incredibil și inadmisibil ce se întâmplă, cu atât mai mult cu cât spre exemplu eu ca deputat, dar și restul colegilor parlamentari, avem cabinetele parlamentare acolo și plătim cheltuieli de întreținere. Practic, se îngrădește și dreptul la muncă a acelor oameni care nu mai pot merge la birou. Consider că Alin Nica și Dănuț Groza nu pot trata PNL Timiș ca pe Căminul Cultural de la ei din sat, să chemi primarul cu cheia să deschidă”, a mai acuzat deputatul liberal.

În prezent, PNL Timiş este condusă interimar de preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica.