Cîțu vine în Parlament cu PNRR. Totul despre banii pe care îi vrea România, câți sunt și când vin

​Premierul Florin Cîțu vine miercuri în parlament pentru a prezenta Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pe care guvernul s-a angajat să-l trimită la Bruxelles până la finalul lunii mai. PNRR înseamnă 29,2 miliarde de euro, primii bani urmând să ajungă în România în octombrie acest an. Planul a creat tensiune între opoziție și putere, dar și în interiorul Coaliției.









Prin PNRR, România stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană.

Prima tranșă de bani din PNRR ar ajunge în România în octombrie PNRR este un document strategic prin care statele membre își stabilesc prioritățile pentru a putea accesa instrumentul de finanțare MRR, adică Mecanismul de Redresare și Reziliență. Acesta este pilonul principal al #NextGenerationEU, un instrument financiar temporar al UE, în valoare de 750 de miliarde de euroseparat de buget. MRR are un buget de 672,5 miliarde euro





Prin PNRR, România ar primi pentru un total de 29,2 miliarde euro, din care 14,248 miliarde sub formă de grant și aproximativ 14,935 miliarde sub formă de împrumuri. Regula încă în negociere este ca 70% din granturi să fie angajate până la finalul anului 2022, termenul limită pentru accesarea diferenței de 30% din granturi fiind 31 decembrie 2023. În plus, plățile pentru proiectele care vor fi incluse în programele naționale de redresare și reziliență trebuie făcute până în decembrie 2026.





Dacă totul vă merge bine de acum înainte, primii bani din PNRR ar putea veni în octombrie, a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, într-un interviu pentru spotmedia.ro





Banii din Programul Național de Redresare și Reziliență vin mai repede, dar cu riscuri mari. Dacă se blochează niște jaloane dintr-o componentă, nu se blochează doar componenta respectivă. Se blochează tot PNRR, a adăugat el.







Ce conține PNRR și cum îl evaluează Comisia Europeană





PNRR se referă la un pachet de investiții publice și reforme propuse în baza Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020. Aceste reforme și proiecte de investiții publice trebuie puse în aplicare până în 2026, potivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Tranziția spre o economie verde;

Transformarea digitală;

Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă;

Coeziunea socială și teritorială;

Sănătate și reziliență instituțională;

Copii, tineri, educație și competențe.

Comisia Europeană evaluează PNRR pe baza unor criterii clare, iar investițiile și reformele prevăzute în Planul Național de Redresare și reziliență trebuie să țină cont de abordarea eficientă a recomandărilor specifice fiecărei țări și la consolidarea potențialului de creștere economică, a creării de locuri de muncă și a rezilienței economice și sociale. De asemenea, investițiile și reformele trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivului de schimbări climatice în proporție de 37% și la realizarea obiectivului de digitalizare în proporție de 20%.



PNRR trebuie să intervină cu reforme și investiții în următoarele domenii:

Transportul

Mediul, schimbările climatice, energia, eficiența energetică și tranziția verde

Dezvoltarea localităților urbane, valorificarea patrimoniului cultural și natural și turism

Agricultura și dezvoltarea rurală

Sănătate

Educație

Mediul de afaceri

Cercetare, inovare, digitalizare

Îmbunătățirea fondului construit

Reziliență în situații de criză

Angajamentele pe care și le-a asumat Guvernul Cîțu la Bruxelles pentru PNRR



Executivul va opera și în domeniul fiscal. Se vor opera modificări în ceea ce priveste taxele pe proprietate și se va renunta la stimulentele excesive. Modificări de taxe se anunță și pentru șoferi. Guvernul se angajează la modificarea politicilor de tarifare a drumurilor, de la o abordare bazată pe tonaj la o abordare bazată pe distanță, precum și la implementarea principiilor de impozitare ecologică.



Companiile de stat sunt și ele pe lista Guvernului. O nouă structură de supraveghere va fi creată la nivelul SGG, toate excepțiile de la Legea nr. 111/2016 sunt abandonate, iar companiile vor fi auditate și, după caz, restructurate sau desființate. Justiția este și ea între priorități. Guvernul se angajează la o creștere semnificativă a valorii veniturilor din infracțiuni și a confiscării bunurilor ilegale, dar și la revizuirea Codului penal și a Codului de procedură penală.

PNRR a enervat PSD, dar și pe unii liberali



PNRR a provocat tensiune atât pe relația cu opoziția, cât și în interiorul Coaliției . Liberalii au dat vina pe ministrul Cristian Ghinea că n-ar fi fost foarte tehnic atunci când a negociat la Bruxelles, România putând să-și ia adio de la banii pe care îi prevăzuse pentru sistemul de irigații sau pentru extinderea rețelei de gaze. De asemenea, angajamentele trimise au provocat nervozitate, liberalii nefiind dornici să atingă subiecte sensibile precum pensiile, salariile sau impozitele.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că partidul pe care îl conduce va intra în grevă parlamentară, dacă miercuri prezentarea PNRR nu va fi "punct separat pe ordinea de zi" în Parlament.



"Cîţu şi Orban vor să blocheze toată Europa. Nu vor să vină în Parlament să prezinte PNRR, aşa cum este normal. Polonia, Spania, Italia şi Franţa au prezentat PNRR-ul în Parlament. Dacă mâine, în Parlament, prezentarea PNRR nu este punct separat pe ordinea de zi, PSD va intra în grevă parlamentară", a scris Ciolacu, marţi, pe Facebook.



El susţine că "românii trebuie să afle adevărul" cu privire la subiecte precum "îngheţarea" pensiilor, salariilor şi a alocaţiilor.



"De ce vor Cîţu şi Orban să ascundă PNRR? Cum vor explica la Bruxelles blocarea întregii Europe doar pentru că nu sunt în stare să aibă o prezentare publică a unui plan care va afecta România pentru următorii 5 ani? Românii trebuie să afle adevărul legat de îngheţarea pensiilor, salariilor şi a alocaţiilor, de creşterea taxelor şi impozitelor pentru firme, precum şi faptul că agricultura românească va primi... zero lei pentru irigaţii!", precizează liderul PSD.



Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) va fi prezentat miercuri în parlament, iar luni ar urma să fie trimis la Bruxelles.

Guvernul a trimis la Bruxelles o listă cu angajamente privind reformele pentru PNRR. Pensiile nu vor crește „ad hoc”, iar cele speciale vor fi modificate în măsura în care Constituția o permite. Vârsta de pensionare și stagiul de cotizare se vor schimba, iar cheltuielile cu salariile vor fi înghetate la nivelul anului 2019. Bonusurile în sistemul de stat vor fi legate de performanță, potrivit documentului consultat de HotNews.ro









PNRR are la bază 6 piloni principali: