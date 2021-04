PNL, o nouă contră la USR-PLUS. Orban: Proiectul noilor legi ale justiției nu a fost discutat în Coaliție

"Obiectivul fundamental al PNL, atât în perioada în care am fost în opoziţie, cât şi, mai ales acum, că suntem la putere, a fost acela de a asigura independenţa justiţiei, de a asigura un cadru legislativ la nivelul reglementărilor şi standardelor europene care să asigure liberul acces al cetăţeanului la justiţie, să asigure independenţa justiţiei şi care să permită sistemului de justiţie să facă dreptate cetăţeanului. Proiectele de modificare ale legilor justiţiei vor trebui să facă obiectul unor ample dezbateri în societate. Proiectul care a fost trimis de ministrul Justiţiei către CSM nu este un proiect care să fi fost discutat în coaliţie şi care să fie supus unei dezbateri publice ample, aşa cum de altfel solicita şi Comisia de la Veneţia atât în privinţa legilor justiţiei cât şi în privinţa codurilor penal şi de procedură penală. Acestea trebuie să se adopte printr-o amplă dezbatere în societate şi să reprezinte cu adevărat modificări ale legii care să pună bazele unui sistem de justiţie modern, la standarde europene", a spus Orban, după o vizită la sediul Monitorului Oficial.





El a adăugat că proiectul de modificare a legilor justiţiei va fi supus dezbaterii în coaliţie, în societate, în organizaţiile profesionale din domeniu.Întrebat dacă la nivelul coaliţiei există o problemă de comunicare cu ministrul Justiţiei, Orban a spus: "Nu. Am vrut să transmit un mesaj pozitiv - că PNL este profund preocupat de reforma justiţiei. Am făcut paşi concreţi respingând definitiv proiectele de modificare iniţiate de PSD-ul condus de Dragnea, de asemenea am trecut de Camera Deputaţilor legea de desfiinţare a Secţiei speciale şi avem ca prioritate să asigurăm un cadru legislativ modern care să permită cu adevărat funcţionarea în cele mai bune condiţii ale sistemului de justiţie şi vom fi implicaţi direct în procesul de dezbatere şi de îmbunătăţire şi considerăm că e necesară o largă consultare a societăţii, astfel încât rezultatul să fie nişte legi bune. (...) De regulă, aşa e firesc, să existe o consultare mai întâi în coaliţie pentru fiecare proiect important şi mai ales o decizie comună a coaliţiei. Dacă nu există o decizie comună, nu se poate construi o majoritate parlamentară care să permită adoptarea acestor legi", a afirmat Orban. (AGERPRES)