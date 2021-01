Burduja, replică la afirmaţiile lui Armand: Sectorul 1 are nevoie de lideri, nu de şefi; e de bun simţ să ne respectăm / Clotilde: USL trăiește

Preşedintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja, afirmă, referitor la şedinţa Consiliului Local care a avut loc joi, că liberalii nu sunt de acord cu toate propunerile celor pe care îi consideră "parteneri - nu şefi" şi face apel la respect reciproc.

“Păcatul” nostru este, iată, ca nu suntem de acord cu toate propunerile venite - adesea pe ultima suta de metri - de la cei pe care ii considerăm parteneri - nu “șefi”. Nu putem negocia principii. Nimeni nu deține adevarul absolut; cel puțin nu intr-o democrație. Și nu (mai) suntem intr-o dictatura - slava Cerului! Am avut și vom avea mereu o abordare constructiva, bazată pe respect reciproc și profesionalism, cu soluții pentru binele românilor. Stimați colegi de guvernare locală, Partidul Național Liberal a demonstrat ca știe sa facă echipa, in campanie, la alegeri și după alegeri. Este de bun simt sa ne respectam reciproc, sa dialogam pentru a găsi cele mai bune soluții și sa ii reprezentam cu cinste pe cei care ne-au dat votul și încrederea. Sectorul 1 are nevoie de lideri, nu de șefi. Timpul trece. Faptele rămân.”, a scris Burduja pe Facebook