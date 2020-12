DOCUMENTE Senatul cere ministerului Sănătății să verifice adeverința de sănătate care ar scuti-o pe Diana Șoșoacă de purtarea măștii

Comisia de validare a Senatului a solicitat, luni, Ministerului Sănătății și Direcției de Sănătate Publică să facă verificări privind modul în care senatoarea AUR Diana Șoșoacă a obținut o adeverință medicală în care i se recomandă să nu poarte masca de protecție. Demersul comisiei de validare vine după ce mai mulți senatori au reclamat că avocata nu poartă mască în plenul camerei superioare.

Comisia de validare a trimis două adrese: una către Ministerul Sănătații și alta către DSP, în care atașează adeverința medicală adusă de Diana Șoșoacă, prin care i se recomandă "a nu se purta masca de protecție conform ordinului MS/MAI 874/81/2002".





Adeverința medicală este datată 18.09.2020 fiind eliberată de Centrul de Diagnostic și Tratament Dr Bulbuc Aurora (Șoseaua Stefan cel Mare București), medic primar medicină generală -medicină generală pediatrie.



Vezi aici adresa Senatului către ministerul Sănătății și adeverința medicală a lui Șoșoacă Senatul solicită Ministerului Sănătății și DSP să verifice dacă:



bolile menționate în adeverința medicală fac parte din categoria bolilor care afectează capacitatea de oxigenare

adeverința medicală a fost emisă cu respectarea competenței legale stabilită prin ordinul MS/MAI 874/81/2002

titularul adeverinței este exceptat de la purtarea măștii de protecție în spațiile închise





Avocata susține că are o adeverință prin care i se recomandă să nu poarte mască din cauza unei afecțiuni medicale. După consultările de la Cotroceni, unde a purtat masca sub nas, ea susținea că are o adeverință medicală care îi permite să nu poarte mască de protecție.





Pe adeverința medicală în dreptul diagnosticului sunt trecute codurile 453 și 515. Conform listei cu clasificarea internațională a maladiilor, acestor coduri le corespund "Hipertensiunea esentiala" și "Rinita, rino-faringita si faringita cronica".Luni, Diana Șoșoacă a transmis live pe Facebook din sala de plen a Senatului, unde a mers la prima ședință de validare a mandatului și de depunere a jurământului. Ea a apărut în plen fără mască de protecție.