Aurelian Bădulescu anunță că demisionează de la șefia PSD Sector 3, după fotografia trucată cu Iohannis în chip de Hitler: „Acțiunea mea nu a implicat partidul”

Rămân în continuare un social-democrat convins și voi lupta alături de toți colegii mei pentru a câștiga alegerile din 6 decembrie.”





Amintim că Aurelian Bădulescu a postat vineri pe Facebook o fotografie cu Klaus Iohannis, asemănat cu Hitler . PNL a reacționat „somând” PSD să ia de urgență decizia de excludere din partid a lui Bădulescu și să se delimiteze de mesajele promovate de acesta.





Mesajul postat luni seara de Aurelian Bădulescu:„În mai puțin de un an de zile, Iohannis și Orban au distrus România. Au eșuat complet atât în gestionarea pandemiei, cât și pe plan economic. Nu au testat populația, nu au avut o comunicare onestă cu cetățenii, au sacrificat viitorul a milioane de copii prin închiderea școlilor, și-au bătut joc de producătorii români prin închiderea piețelor, au distrus firmele românești și au tratat cu indiferență atât populația activă, cât și pensionarii. Au dus România în afara Europei prin haosul total provocat de măsurile ilogice și lipsite de orice fundamentare științifică.Indiferent că le place sau nu, acesta este adevărul. Cum la fel de adevărat este faptul că și eu am greșit. Am acționat impulsiv și mânat de furia pentru modul în care acești oameni au înțeles să conducă această țară. Și eu, la fel ca milioane de români, vedem cum acești oameni sacrifică o țară întreagă pentru funcțiile și privilegiile lor. Acest lucru nu este corect. Dar asta nu justifică nicicum acea poză pe care am postat-o pe rețelele sociale. Regret profund această postare impulsivă și îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am lezat prin acest gest, deși nu am intenționat nicio clipă acest lucru.Sub nicio formă, acțiunea mea nu a implicat partidul din care fac parte. Îmi asum greșeala și demisionez din funcția de președinte interimar al Organizației PSD Sector 3.