Nicușor Dan, după ce Gabriela Firea a postat o poză din Primărie cu mesajul „Tot aici și-mi place”: Sfidarea supremă la adresa bucureștenilor

„Acesta este PSD, un partid care îi disprețuiește pe bucureșteni și care folosește toate tertipurile juridice pentru a avea timp să-și șteargă urmele abuzurilor pe care le-a făcut timp de 4 ani”, a mai scris Nicușor Dan.













Cu câteva ore înainte, primarul încă în funcție, Gabriela Firea, a publicat pagina sa de Facebook o fotografie din biroul de la Primărie, însoțită de un mesaj scris în limba engleză: „I’m still here. Still working. Still like steel. And I like it❤️” („Sunt tot aici. Încă muncesc. Tot ca oțelul. Și îmi place”).



Mesajul a venit după ce Nicușor Dan a acuzat, joi dimineață, că „în mod deliberat” se pregătește o iarnă grea pentru bucureșteni, prin întârzierea preluării mandatului său, din cauza a zeci de contestații depuse de PSD.







Nicușor Dan acuzase anterior că „se tergiversează în mod deliberat” preluarea mandatului de primar general prin zecile de contestații depuse de PSD.„Sfidarea supremă la adresa bucureștenilor: primarul învins se laudă că blochează tot orașul, refuzând să părăsească biroul care, după cum se observă, e gol. Nici nu muncește, nici nu lasă pe alții să rezolve problemele Bucureștiului”, a scris Nicușor Dan, joi seară, pe pagina sa de Facebook.