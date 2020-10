Scandalul USR-PLUS Cluj: Mihai Goțiu îl acuză pe Dacian Cioloș că i-a ignorat mesajele în care îi semnala neregulile de la alegerile interne

„Primul lucru pe care vi l-am semnalat a fost intervenția incalificabilă a domnului Victor Giosan, membru al Biroului Național al PLUS și responsabil pentru Transilvania, care 'i-a băgat în ședință' pe delegații PLUS amenințându-i pe cei care ar fi votat candidați USR cu excluderi ori invalidări ale locurilor de consilieri pe care le-au câștigat la recentele alegeri locale.Când l-am sunat, a doua zi, Victor Giosan nu a infirmat amenințările, ci mi-a răspuns, cinic, 'asta e realpolitik', a scris pe Facebook Mihai Goțiu în scrisoarea deschisă adresată lui Dacian Cioloș, relatând că acesta a fost singurul mesaj la care președintele PLUS i-a răspuns.Senatorul USR afirmă că Dacian Cioloș i-ar fi răspuns că „încrederea membrilor se câștigă greu. (…) După cum îi cunosc eu pe membrii noștri nici 10 Victori nu-i convinge să nu facă cum vor ei. Asta e 'realpolitik'”.Amintim că și deputatul USR Emanuel Ungureanu a amintit de remarca vizavi de „realpolitik” luni seara cadrul unui live pe Facebook în care a acuzat la rândul său nereguli la alegerile interne ale USR-PLUS Cluj.„La combinăgeala aia ei i-au spus 'realpolitik'”, afirma luni deputatul USR.Mihai Goțiu afirmă că membrii PLUS au fost amenințați cu sancțiuni dacă vor vota cu reprezentanți ai USR și că vor fi considerați „trădători” dacă votează potrivit conștiinței”.Acesta afirmă că i-a fost extrem de greu să intre în contact cu membrii PLUS, lucru susținut și de Emanuel Ungureanu, și că „prevederea votată la Congresul de fuziune USR PLUS, de acces reciproc la membrii celuilalt partid” nu a fost îndeplinită nici până în ziua de azi.„Pe de altă parte, analiza buletinelor de vot de la alegerile de duminică nu lasă loc de interpretări. 40 dintre acestea sunt identice (nu doar numele candidaților, ci și ordinea lor), iar altele 18 au o mică 'variație' în care locurile 1 și 2 de la Senat, respectiv Camera Deputaților, sunt inversate, astfel încât să maximizeze șansele asigurării și a locurilor 2 pe liste (strategie îndeplinită la Deputați, nu și la Senat)”, susține Mihai Goțiu.„Practic, din cei 70 de delegați PLUS, doar 12 au ieșit din linie”, continuă deputatul USR, afirmând că aceștia au fost denumiți ulterior „trădători” în discuțiile din interiorul PLUS.„Ieri v-am trimis și dovezi ale discuțiilor de pe grupurile interne de whatsapp ale PLUS în care, în ciuda rezultatului alegerilor de duminică, 'eminența cenușie' din conducerea PLUS Cluj întreabă ”ce facem cu ”trădătorii”?”. ”Trădători” fiind cei câțiva colegi din PLUS care, în ciuda tuturor presiunilor și manipulărilor, nu au votat la XEROX… Asta e linia oficială a PLUS? Că cei care, în ciuda întregului proces alterat, 'nu sunt roboți politici' și au votat și candidați USR sunt 'trădători'? Avem sau nu avem fuziune între USR și PLUS, dincolo de declarațiile entuziaste de presă?”, afirmă senatorul USR.„Momentan, singura 'fuziune' pe care o observ e în narativa oficială a conducerilor centrale ale USR și PLUS, după rezultatele alegerilor interne, care încearcă să minimalizeze problemele”, mai precizează acesta.Emanuel Ungureanu a anunțat ulterior că va părăsi organizația locală dar că își dorește să fie cooptat într-o altă filială a USR.