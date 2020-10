Prima mutare politică a PNL după alegerile locale. Orban vrea alianța cu Băsescu

Biroul Politic Naţional al PNL va aproba, luni, un proiect de colaborare cu PMP în consiliile judeţene şi locale, la nivel de ţară, a anunţat, duminică, preşedintele partidului, Ludovic Orban.

"Dacă ne uităm în ultimii patru ani, vedem că multe hotărâri de Consiliu General au fost votate cu voturile unor reprezentanţi ai PMP, mă refer la hotărârile iniţiate de Firea şi primarii de sector. Situaţia este complet schimbată. Noi mizăm pe o susţinere a proiectelor lui Nicuşor Dan", a mai spus Orban.

"Chiar dacă au avut candidat propriu, noi am anunţat că suntem deschişi acestei colaborări. Noi mâine (luni-n.r.) aprobăm în Biroul Politic Naţional un proiect de colaborare cu PMP în consiliile judeţene şi locale, la nivel de ţară şi, implicit, va fi şi la nivelul Bucureştiului. PMP este aliat cu noi la guvernare, chiar dacă a existat o candidatură separată, care trebuie să recunoaştem că ne-a dat ceva emoţii. (...) M-a surprins candidatura (lui Traian Băsescu - n.r.), la experienţa pe care o are fostul preşedinte, ar fi trebuit să ştie că există un risc major în această candidatură pentru că cea mai mare parte dintre voturile pe care le-a obţinut erau voturile ale unor votanţi de dreapta, care sunt împotriva PSD, care dacă nu ar fi candidat, ar fi venit la candidatul Nicuşor Dan. Această candidatură a redus voturile pentru candidatul Nicuşor Dan", a spus Orban, la România Tv.El a mai spus că PNL este deschis unei colaborări, dar "pe alte baze".Întrebat de ce nu a fost cooptat PMP în alianţa de dreapta dinainte de alegeri, Orban a răspuns: "Să nu ne mai întoarcem în istorie. Totul e bine când se termină cu bine."Totodată, Orban a mai spus că nu exclude varianta să fie un viceprimar al Capitalei de la PMP, menţionând că nu s-a discutat despre varianta ca Mihail Neamţu să ocupe această funcţie.El a mai spus că este deja stabilită o alianţă cu USR."Este deja stabilită. Am stabilit coordonatele înţelegerii când l-au sprijinit pe Nicuşor Dan", a adăugat Orban, menţionând că cele două partide vor avea un număr de viceprimari egal la primăriile din Bucureşti.(Sursa: Agerpres)