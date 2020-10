Grindeanu: PSD a depus plângere la Parchet pentru situația din Sectorul 1 / Daţi-mi voie să nu mai cred explicaţiile celor de la Biroul Electoral Sectorul 1

PSD a depus o plângere la Parchet cu privire la situația de la Sectorul 1 al Capitalei, pentru că există "suspiciuni foarte, foarte mari” cu privire la procesul electoral, susține prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu. Întrebat despre explicațiile Biroului Electoral Sector 1 privind imaginile cu persoane care umblă la sacii cu voturi, Grindeanu a spus că nu mai crede explicaţiile transmise de BES1.

"Am depus o plângere și există o anchetă în desfășurare la Parchetul General. Mă refer la Sectorul 1. Spre deosebire de, cred că sunt blând când spun, istericii de la USR, eu cred că ancheta trebuie să se desfășoare fără niciun fel de presiune politică. Există la fiecare român o suspiciune evidentă cu privire la imaginile de aseară. Am sesizat Parchetul pentru că noi credem că trebuie făcută lumină rapid”, a spus Sorin Grindeanu, citat de Mediafax.

"Am mai văzut aseară şi un prim comunicat al Jandarmeriei care ne spunea că nu s-a întâmplat nimic, după aceea au revenit. Ştiţi ce e bine? Că s-a deschis un dosar. Daţi-mi voie să nu mai cred explicaţiile celor de la Biroul Electoral Sectorul 1. Eu, personal, după tot ceea ce s-a întâmplat la BES1, după toate procesele verbale văzute, daţi-mi voie să am semne de întrebare. Faptul că s-a deschis un dosar in rem la Parchetul General e un lucru foarte, foarte bun”, a afirmat Sorin Grindeanu, la finalul ședinței de joi a conducerii PSD.

Un nou dosar penal a fost deschis de anchetatori în scandalul de fraudă la alegeri de la Sectorul 1, de data aceasta în urma imaginilor difuzate de Antena 3 miercuri seară în care apar mai multe persoane care ar umbla, în prezența jandarmilor, la sacii de voturi dintr-o încăpere a Biroului de Circumscripţie Electorală a Sectorului 1, argument pentru PSD să acuze USR-PLUS de fraudă și să ceară renumărarea voturilor.





Purtătorul de cuvânt al Parchetului Judecătoriei Sectorului 1, Călin Bogdan, a declarat joi, pentru HotNews.ro că astăzi a fost deschis un dosar penal pentru tentativă la infracțiunea de falsificare a documentelor și evidențelor electorale. Dosarul penal - în care se fac cercetări in rem (pentru faptă) a fost înregistrat în baza unei sesizări din oficiu, ca urmare a apariției în spațiul public a înregistrării video din sala în care sunt ținuți sacii cu buletine de vot, a preciat reprezentantul Parchetului.





Este al doilea dosar penal deschis sub coordonarea Parchetului Judecătoriei Sectorului 1, primul fiind deschis în 28 septembrie după ce Clotilde Armand și echipa sa l-au acuzat de fraudă pe primarul PSD în exercițiu, Daniel Tudorache, susținând că ar fi fost sustrase procese-verbale. În acest dosar se fac cercetări în rem pentru falsificare a documentelor și evidențelor electorale.





Antena 3 a difuzat miercuri seară imagini în care mai multe persoane ar umbla, în prezența jandarmilor, la sacii de voturi dintr-o încăpere a Biroului de Circumscripţie Electorală a Sectorului 1. Gabriela Firea a preluat rapid imaginile pe pagina sa de Facebook și cere repetarea alegerilor, acuzând frauda, în timp ce Clotilde Armand, care și-a proclamat victoria la Primăria Sectorului 1, acuză la rândul său un ”Fake News” pentru că imaginile ar fi de la procesul de numărare a voturilor.