PNL București, plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva Gabrielei Firea

Anunțul a fost făcut sâmbătă, într-o conferință de presă, de către liderul PNL București, Violeta Alexandru.

Plângerea penală a fost făcută împotriva primarului general Gabriela Firea, a şefului Direcţiei Juridice din Primăria Capitalei, Mariana Brod, a secretarului general al municipiului Bucureşti, Georgiana Zamfir şi a consilierului general Marius Adrian Pavel, care a condus şedinţele de Consiliu General al Municipiului Bucureşti (CGMB).

PNL București îi acuză pe cei patru că comit un abuz prin faptul că refuză să pună pe ordinea de zi a şedinţelor CGMB proiectele de hotărâri privind schimbarea a trei consilieri aleşi pe listele PNL, dar care nu mai sunt membri ai partidului.

Violeta Alexandru a spus că a făcut solicitări repetate în acest sens, care însă au fost ignorate și a acuzat-o pe Firea că încearcă să controleze CGMB prin slăbirea forței partidelor de opoziție.

"Din decembrie şi ulterior, din mai, PNL a solicitat Primăriei Municipiului Bucureşti să ia act de ieşirea din Consiliu a celor trei consilieri şi să pună pe ordinea de zi propunerea de validare pentru următorii din lista de supleanţi a PNL. (...) Acţionarea în instanţă nu este pentru mine un scop în sine. Gabriela Firea, prin refuzul sistematic de a pune pe ordinea de zi acest punct, ne-a pus în situaţia de a apela la instanţă pentru că apreciem că este dreptul bucureştenilor să aibă acolo oameni care să le reprezinte interesele. Apreciem şi rămâne să decidă instanţa că Primăria Capitalei prin Gabriela Firea si cei care organizează ordinea de zi şi şedinţele de Consiliu comit un abuz prin faptul că refuză să pună pe ordinea de zi aceste puncte vizând înlocuirea consilierilor generali", a declarat Alexandru.

Ea a susținut că se așteaptă în continuare la abuzuri, prin folosirea discreţionară a banilor publici, și a făcut apel către angajații Primăriei Capitalei "să aducă la cunoştinţa oamenilor informaţii privind modul în care s-au cheltuit fără discernământ banii publici".

Liderul consilierilor generali ai PNL din CGMB, Stelian Bujduveanu, a spus că "subiectul plângerii penale este abuzul în serviciu", pe care actuala administraţie l-ar fi comis, "același mod de operare" fiind și în 2016, împotriva USR.

El a precizat că acum PNL are doar 5 reprezentanți CGMB.

"Am încercat pe cale amiablă, am încercat pe cale administrativă, am atacat la Prefectură dar nu putem sta deoparte să lăsăm actuala administraţie să-şi bată joc pe votul bucureştenilor, să-şi bată joc de noi toţi cetăţenii care suntem de bună credinţă", a declarat Bujduveanu.

El a susținut că PNL București are informaţii că actuala administraţie ar vrea să treacă proiecte pentru care are nevoie de majoritate absolută, iar din acest motiv nu ar vrea înlocuirea celor trei consilieri.