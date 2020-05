UPDATE Orban după fotografia virală pe Facebook: Este o poză de ziua mea, I-am servit pe colegi cu o gustare, cu un pahar de bere, de whiskey

Ludovic Orban reacționează după apariția fotografiei în care apare fumând în birou și care s-a viralizat pe Facebook. „Nu ştiu despre ce e vorba, când o să umblu o să mă uit. Acuma m-am dat jos din avion, am fost plecat la Mureş şi la Maramureş, habar n-am. Ştiu eu în ce poză apar? Şi ce să fac? Asta e. Dacă e o poză, e o poză. Asta e ", a declarat premierul Ludovic Orban, vineri seară, pentru Mediafax.Ulterior, el a revenit cu precizări.„Este o poză de ziua mea, după ora 15 că eram cu mai mulţi colegi de-ai mei, mi-au făcut o surpriză şi au venit să-mi ureze la mulţi ani. După ce au venit i-am servit, vedeţi că sunt farfurii pe masă. I-am servit cu o gustare, cu un pahar de bere, de whiskey. Faptul că nu purtam mască se datora în primul rând faptului că eram după ce mâncasem şi îi servisem pe colegi cum e firesc ", a declarat premierul Ludovic Orban,.Cât despre faptul că se fuma în interiorul Guvernului, Ludovic Orban îşi recunoaşte greşeala şi plăteşte amenda dacă e nevoie. „Sunt fumător. Mi se întâmplă să fumez. Era o ocazie de ziua mea, la care am avut nişte invitaţi şi la care am permis să se fumeze. Recunosc. Asta este. Dacă e nevoie plătesc amenda, nu mă dau în lături. Greşeala e umană. Ni se întâmplă multor", a spus Orban. O fotografie în care apar premierul Ludovic Orban, fumând, alături de mai mulți membri ai Guvernului , era distribuită vineri seara pe Facebook. Potrivit unor surse politice, fotografia ar fi fost realizată cu ocazia zilei de naștere a lui Ludovic Orban, în data de 25 mai. Niciunul dintre miniștrii prezenți în fotografie nu poartă mască de protecție.În poză apar premierul Ludovic Orban care fumează, Raluca Turcan, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul de externe Bogdan Aurescu și ministrul transporturilor Lucian Bode.