Fotografie cu Ludovic Orban sărbătorind ziua de naștere în birou, cu miniștrii, virală pe Facebook

Potrivit unor surse politice, fotografia ar fi fost realizată cu ocazia zilei de naștere a lui Ludovic Orban, în data de 25 mai.Niciunul dintre miniștrii prezenți în fotografie nu poartă mască de protecție.Fotografia era distribuită, printre alții, de fosta deputată PSD Rodica Nassar - care, potrivit ziarului Libertatea , pare să o fi distribuit prima, și de Cristian Vasilcoiu, fostul consilier al Liei Olguța Vasilescu.Fostul premier Victor Ponta spune că imaginea a fost realizată într-un birou de la etajul 1 al Palatului Victoria.„PS - am intrebat si eu fostii colaboratori de la Guvern ce făceau in acel birou si la ce se uitau ( cunosc biroul acela de la Etajul 1) - am aflat raspunsul : se uitau la televizor si ascultau pentru ca era Victor Ponta la RTV! Serios”, a scris fostul prim ministru, pe Facebook