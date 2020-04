Vergil Chițac, primul parlamentar român cu covid-19, se recuperează acasă: Nu am fost infectat în timpul deplasării la Bruxelles / Răspunsul a rămas neclar

Reprezentanții Parchetului au declarat pentru HotNews.ro că Secția de Urmărire penală s-a sesizat din oficiu în acest caz și a deschis dosar penal pentru Vergil Chițac, pentru infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor.

Senatorul PNL de Constanța Vergil Chițac, fiul, soția și asistentul acestuia au fost confirmați cu coronavirus după ce parlamentarul a fost la o reuniune NATO la Bruxelles. Pentru că el a participat la ședința Biroului Politic Național al PNL din 9 martie la care au luat parte aproximativ 100 de liberali, premierul Ludovic Orban a anunțat că el și miniștrii se izolează. De asemenea, atât Orban, miniștrii și parlamentarii s-au testat pentru COVID-19. Printre persoanele infectate de Chițac se numără primarul Devei și administratorul public al orașului.

Secretariatul general al Adunării NATO a emis un document în 6 martie 2020, în care participanții reuniunii erau anunțați că unul dintre membrii delegației franceze de la adunarea parlamentară NATO din perioada 17-19 februarie a fost depistat pozitiv cu COVID-19 pe 5 martie. Chițac a susținut că după primirea documentului a contactat un medic, care i-ar fi spus să stea liniștit dacă nu are simptome.

Chițac, soția și asistentul lui au fost duși fără izoletă și fără echipament de protecție la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, iar ISU Constanța a transmis că nu are izolete suficiente.

„Chiar şi în urma discuţiilor cu personalul medical şi cu echipele de specialişti, acest răspuns a rămas neclar. Ceea ce este evident e că nu am fost infectat în cadrul deplasării mele din Bruxelles, de la adunarea NATO, aşa cum s-a tot vehiculat iresponsabil de o parte a presei. Medicii mi-au transmis că, având în vedere evoluţia şi manifestarea bolii, cel mai probabil infectarea a avut loc în săptămâna dinaintea testării. Faptul că am fost acuzat public că aş fi ştiut că sunt infectat sau că m-am purtat iresponsabil după aceea mi-a lăsat un gust foarte, foarte amar”, a declarat el. Irina Chițac, fiica senatorului liberal Vergil Chițac, primul politician din România infectat cu COVID-19, a anunțat,ulterior , pe Facebook că tatăl său a fost transferat la terapie intensivă. Ea le răspunde celor care au scris "lucruri urate" despre tatăl său spunând că acest virus se răspândeste extrem de ușor, multe persoane infectate în perioada de incubație nu au simptome, iar "pe măsură ce se mărește numărul de cazuri și în Romania, similar cu restul lumii, a căuta țapi ispășitori nu are sens și nu este în niciun fel de ajutor".