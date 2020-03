Violeta Alexandru, după ce a fost avizată negativ, fără audiere: Am așteptat pe hold până când am fost deconectată

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, acuză un ”Fake News” legat de audierea din Comisia Juridică a Parlamentului, unde a primit aviz negativ, deși nu s-a putut crea legatura telefonică. Potrivit Violetei Alexandru, aceasta a sunat pe linia securizată pentru a fi audiată, dar a fost deconectată.

”FAKE NEWS

Audierea din această dimineață ...

La ora stabilită, am sunat pe telefonul pus la dispoziție de Comisie, am intrat, cu un cod de acces, pe linia securizată, am așteptat pe hold până am fost deconectată.

L-am sunat imediat pe Președintele Comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon să îl întreb ce se întâmplă și să îi spun că sunt la dispoziția Comisiei.

Mi-a spus ca nu mai este nevoie să mă audieze, au votat deja!

Circul PSD nu se dezminte!”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Violeta Alexandru a spus, la Digi24, că este în continuare la dispoziția Comisiei și că este și la ora transmiterii acestei știri, la jumătate de o oră după ce s-au încheiat audierilor, în locul de unde a făcut apelul.

”Aștept din partea Comisiei să îmi spună instituțional decizia, rămâne să vedem cum se va proceda. (...) Este decizia Comisiei dacă consideră că a respectat sau nu procedura. Nu putem decupla avizul de azi de experiențele anterioare din Comisia reunită. Ceea ce nu însemană că am tratat cu neserozitate. Nu este o decizie care să iasă din linia politică urmată de PSD la toate audierile mele, dar nu am ignorat Comisia. Am fost și sunt la dispoziția Comisiei. Aștept să văd”, a mai spus ministrul Muncii la Digi24.

Șapte miniștri propuși au primit aviz negativ din partea parlamentarilor. Este vorba de Monica Anisie, Violeta Alexandru, Victor Costache, Costel Alexe, Cătălin Predoiu, Ion Ștefan și Florin Cîțu.