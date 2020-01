Oprişan și Misăilă cer cercetarea prefectului de Vrancea pentru organizarea manifestărilor de Ziua Unirii

Consiliul Judeţean Vrancea, condus de Marian Oprișan (PSD), și primarul Focşaniului, Cristi Misăilă (PSD), cer Ministerului de Interne cercetarea prefectului de Vrancea, Gheorghiță Berbece, pentru organizarea manifestărilor de Ziua Unirii.

Potrivit unui comunicat postat vineri seară pe pagina Facebook a Consiliului Județean Vrancea, autoritățile au „aniversat astăzi 161 ani de la Unirea Principatelor Române într-un climat de dezbinare și minciună! Un climat care se datorează exclusiv Prefectului PNL al Județului Vrancea care, din funcția de reprezentant al Guvernului României, își permite să încalce prevederile regulamentelor Ministerului Afacerilor Interne și să manipuleze în mod constant”, citează Mediafax.Potrivit comunicatului, echipa de comunicare a PNL „s-a mutat” la Prefectură și a acuzat conducerea Consiliului Județean și a Primăriei Focșani că au refuzat „orice colaborare” pe tema zilei de 24 Ianuarie și că „au avut o atitudine total nepotrivită în mass-media, lucru ce a condus la îndepărtarea oricărui posibil invitat” la manifestările organizate de „Instituția PNL a Prefectului în Piața Unirii din Focșani”.„Acuzații grave care arată, pe de o parte, cât de multă considerație are Prefectul în ceea ce privește democrația și libertatea de exprimare, dar și modul josnic în care acesta vrea să justifice faptul că în Piața Unirii au fost foarte puțini vrânceni prezenți, dar și că PNL nu a reușit să îi convingă nici pe miniștrii lor să participe la eveniment! Așa cum toată lumea a văzut, ministrul vrâncean Ion Ștefan a ales să meargă la Iași de 24 Ianuarie. Ce l-a deranjat, totuși, pe Prefectul Berbece? O întrebare la care dorim să răspundem, din respect pentru cetățenii Românei! În primul rând, pe Berbece l-a speriat faptul că autoritățile publice locale, respectiv Consiliul Județean Vrancea și Primăria Focșani, s-au opus derapajului instituțional fără precedent al acestui reprezentant al Guvernului Românei în teritoriu care comite abuzuri repetate, fără ca organele în drept să se sesizeze pentru a putea fi tras la răspundere! Așa cum am arătat încă de zilele trecute, Instituția Prefectului Vrancea are doar calitatea de participant la festivitățile organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Unirii. Conform regulamentelor, Ministerul Afacerilor Interne organizează festivități cu ocazia sărbătoririi următoarelor zile: Ziua veteranilor de război din Ministerul Afacerilor Interne, Ziua drapelului national, Ziua imnului național al României și Ziua NATO”, se arată în comunicat.Conform acestuia, Prefectura Vrancea a indus în eroare populația încă din data de 10 ianuarie 2020 când a anunțat că va organiza „manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române”.„Minciuna este indirect în invitația semnată de prefect, care și-a dat seama cât de penibil a fost, când a realizat că din postura de invitat, așa cum prevăd regulamentele, nu poate organiza evenimente. Asta nu l-a împiedicat însă să își ascundă incompetența și necunoașterea legii printr-un simulacru de invitație la (sic). Mai trebuie spus și faptul că prefectul Berbece arată și o lipsă totală de respect față de Municipiul Focșani, Oraș al Unirii. Suntem siderați că nici reprezentatul Guvernului și nici consilierii lui nu cunosc istorie, și nici limitele bunei cuviințe față de vrânceni. Nu îi reproșăm prefectului lipsa educației academice sau faptul că a terminat facultatea la 41 ani, însă nu îi permitem acestuia să vorbească despre Orașul Unirii ca despre un pe care l-ar fi dezvoltat liberalul Ion Brătianu. Dacă domnia sa este atât de preocupat de istoria Brătienilor, îi recomandăm să se înscrie la concursul pentru poziția de director al Muzeului , de la Florica, Argeș”, se mai arată în comunicat.Cei doi social-democrați mai susțin că Prefectura a cerut Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinți” Vrancea ca în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române să includă și manifestările organizate de către Garnizoana Focșani, solicitare la care profesorul Livia-Silvia Proca Marcu (PNL) a dat curs.Casa Corpului Didactic nu este, însă, serviciu public deconcentrat, spun autorii comunicatului, ci o instituție în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.„Pe această cale solicităm: Ministerului de Interne să demareze o cercetarea administrativă a înatului funcționar public, Gheorghiță Berbece care, prin documentele semnate și transmise în vederea organizării a 161 ani de la Unirea Principatelor Române, a indus in eroare autoritățile. Instituției Prefectului să prezinte documentul prin care solicită Garnizoanei Focșani participarea la . Prefectului să ceară scuze militarilor din cadrul Garnizoanei Focșani pentru faptul că a pus Armata României într-o lumină neplăcută, pe care militarii nu o merită. Prefectului să își ceară scuze focșănenilor pentru faptul că a vorbit despre Orașul Unirii ca despre un . Prefectului să își ceară scuze pentru că a mințit și a dezinformat cu privire la statutul de organizator al evenimentul de celebrare a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române. Ministrului Educației și ISJ Vrancea să publice rezultatele cercetării disciplinare ale directoarei Casei Corpului Didactic pe care, pe lângă încălcarea competențelor și atribuțiile date de legislația specifică, o bănuim de fals în acte publice și inducerea în eroare a autorităților publice, deoarece a solicitat autorizarea unui eveniment public pe care de fapt nu l-a organizat Casa Corpului Didactic, ci două instituții din sfera militară. Garnizoanei Focșani să relateze dacă a avut cunoștință că va participa la un eveniment organizat de Casa Corpului Didactic”, adaugă semnatarii.