Dăncilă explică răspunsul dat la „aria cercului”: Eu, după 200 de întrebări am uitat Pi

Datele provizorii, furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, după numărarea a 99,3% din voturi (9.023.783), arată că actualul președinte Klaus Iohannis a obținut 63,12% din voturi, în timp ce Viorica Dăncilă a obținut 36,89%.

„Cred că a fost o campanie împotriva mea pe care nu am văzut-o la contracandidatul meu. Eu după 200 de întrebari am uitat π, am spus doar rază la pătrat, contracandidatul meu nici măcar nu a știut, dar acest lucru nu a făcut obiectul criticilor pe online sau în spațiul public. Mai mult decât atât, am avut un dialog deschis cu presă, a răspuns întrebărilor, am avut un proiect de țară, am avut lucrurile care țîn de un candidat pentru alegerile prezidențiale”, a afirmat Viorica Dăncilă, întrebată la Antena 3 ce moment crede că a costat-o cel mai mult în campanie - răspunsul dat întrebarea despre aria cercului, fake news-ul.Liderul PSD a adăugat că a fost un atac constant asupra ei ca prezidențiabil al partidului, însă românii au preferat să continue cu Klaus Iohannis, ceea ce i s-a părut o abordare incorectă.„Din partea cealaltă am văzut doar un atac, un discurs tot bazat pe ura, dar se pare că românii au agreat mai mult acest lucru, nu eu sunt cea care judecă, dacă românii au preferat să continue Klaus Iohannis, această este realitatea. Mi s-a părut o abordare incorectă, aș spune, din punct de vedere al poziționării față de cei doi candidați și a dezinformării apărute în spațiul online. Chiar sâmbătă, înainte de alegeri, am auzit că am un nume de cod, că am o diplomă falsă, s-a mers foarte, foarte mult pe dezinformare”, a conchis Dăncilă.