Dan Barna își recunoaște eșecul: Nu am reușit să intrăm în turul 2

Liderul USR Dana Barna a recunoscut pe contul său de Facebook că nu mai are șanse de a intra în turul doi al alegerilor prezidențiale. ”Potrivit datelor pe care le avem în urma numărătorii paralele, nu am reușit să intrăm în turul 2. Am sperat până în ultimul moment, dar nu avem suficiente voturi”, a scris Dan Barna.