Iulian Bulai critică nominalizarea PNL la Ministerul Culturii: Bogdan Gheorghiu nu are nicio calitate dintre cele necesare / Nu pot vota un incompetent

Deputatul USR Iulian Bulai a criticat vineri decizia PNL de a-l propune pe Bogdan Gheorghiu pentru funcția de ministru al Culturii, argumentând că acesta ”nu are nicio calitate dintre cele necesare, minime” pentru a ocupa acest post. ”Nu pot vota un incompetent la Ministerul Culturii. Oricât de mult ar fi coborât standardele domnul Breaz”, a subliniat Bulai, invitându-i pe cei de la PNL să propună această poziție ”cuiva despre care să putem crede că e acolo fiindcă merită și poate”.

USR-istul relatează pe Facebook că urmărește activitatea ”foarte modestă” lui Bogdan Gheorghiu de trei ani, de când sunt colegi în Comisia de cultură.

”Cu tot respectul colegial, mă văd în imposibilitatea morală de a-l vota ca ministru la audierile ce urmează. Să fii prezent aproape săptămânal, în calitate de deputat, în emisiunile televiziunii locale al cărei asociat unic încă ești nu te califică pentru această poziție. Nici să invoci în CV fondarea unui „teatru dramatic“ despre a cărui existență nu știe nimeni și nu se găsesc urme. Nici să-ți incluzi la realizări profesionale deschiderea OTV-ului de Suceava”, a scris Bulai.

Totodată, Bulai acuză PNL că, deși zice că vrea să revoluționeze Institutul Cultural Român și diplomația culturală, ”propune să facă asta cu un ministru care în propriul CV declară că înțelege și vorbește doar engleza, la nivel de punctele generale dintr-o conversație cotidiană (B1)”.

Bulai spune că nu poate vota cu un ”incompetent” la Ministerul Culturii și critică PNL pentru că scrie că are în vedere „debirocratizarea administraţiei publice locale care finanţează cultura“, dar ”asta puteau s-o facă de mult primarii PNL și-n mod cert nu e treaba guvernului, de vreme ce, în România, administrația publică locală are AUTONOMIE... administrativă”.

”Până și dezastrul Breaz recunoaște că situația Castelului Peleș e dramatică și trebuie găsită o soluție, și pentru renovarea Castelului și a Pelișorului (înainte să facă victime printre turiști), și pentru relația cu actualii proprietari, Casa Regală. Ce zice PNL despre Peleș? Absolut nimic.





Cultura contemporană? Aia care se face cu oameni vii, pentru oamenii vii? Educația culturală? Cultura în afara marilor orașe? Noile media? Secolul XXI? Nu există pentru PNL”, a mai scris Bulai pe Facebook.