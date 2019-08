Dăncilă, după criticile aduse de Tăriceanu: Acuzațiile sunt total nefondate, sunt căutare de motive

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marți că este surprinsă de declarațiile liderului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu și că nu înțelege ce nemulțumiri are întrucât are miniștri în guvern, subliniind că toate acuzațiile făcute în spațiul public sunt ”total nefondate” și ”doar căutare de motive”.

”Eu știu că de fiecare dată Guvernul a fost criticat, de fiecare dată PSD, nu ALDE, am avut blocaje din partea președintelui când am numit miniștri, premierul este criticat, nu am auzit pe Președintele României cerând demisia președintelui Senatului, dar am auzit cerând demisia premierului de șapte ori”, a spus Dăncilă.

În ceea ce privește declarația lui Tăriceanu că nu a fost consultat în privința desemnării comisarului european, Dăncilă a declarat că ”i-a spus pe cine a desemnat”.

Totodată, președinta PSD a subliniat că ea nu face ”blat” cu nimeni și că pentru ea sunt importante alegerile și să câștige încrederea cetățenilor.

Premierul a subliniat că a făcut deja multe evaluări și acolo unde va fi nemulțumită va face remanieri.

”Rezultatele evaluării le voi discuta prima dată cu partenerii de coaliție, așa mi se pare corect, când ești într-o coaliție ești ca într-o familie, discuți mai întâi în familie”.

Liderul ALDE spune că nu va rămâne cu orice preț la guvernare pentru că nu vrea să facă parte ”dintr-o guvernare impotentă”, a declarat Tăriceanu într-un interviu pentru Mediafax.