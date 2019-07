PNL reclamă „decapitări politice” la AEP: doi directori, demiși cu încălcarea legii

„Menționăm că ordinele de demitere au fost emise de președintele AEP cu încălcarea legii de funcționare a Autorității, respectiv fără avizul Birourilor Permanente Reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, fapt contrar articolului 102, alin. 8, din Legea 208/2015. Abia după aplicarea acestor ordine de demitere, președintele AEP a înaintat Parlamentului solicitarea de a primi aviz asupra demiterilor realizate”, se arată într-un comunicat al PNL.Liberalii îl acuză pe șeful AEP că dorește să aducă în instituție „persoane fidele politic șefului instituției și promovate, ulterior, pe funcții de conducere”.„Partidul Național Liberal solicită președintelui AEP retragerea de îndată a ordinelor emise și readucerea pe funcțiile de conducere a directorilor demiși din cadrul Autorității, Gabriel Saucă și Cristian Petraru. Totodată, cerem partidelor parlamentare să ia atitudine și să susțină solicitarea PNL de respingere a avizelor solicitate Parlamentului”, se mai arată în comunicat."Am cerut Parlamentului destituirea a doi directori pentru nereguli, pentru neurmărirea acțiunilor pe care trebuiau să le implementeze pentru organizarea procesului electoral pentru alegerile din 26 mai. Nereguli nu rezultă, dar suspiciuni clar, atâta timp cât nu au urmărit, nu avem documente, nu avem avize. Am cerut un audit intern astăzi (luni – n.r.) la cele două departamente, pentru că am constatat toate aceste lucruri. Pe 23 iulie am trimis documentele la Parlament și astăzi am cerut audit în cele două structuri, ambele departamente – Organizarea Proceselor Electorale și Direcția de Coordonare a Sistemului Informațional Electoral Național”, a declarat, luni, Constantin-Florin Mituleţu-Buică.Șeful AEP a adăugat că la cele două direcții din AEP a existat un management defectuos pentru organizarea procesului electoral din 26 mai, iar în prima fază directorii au fost sancționați cu avertisment.