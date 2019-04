Tăriceanu: I-am trimis o scrisoare lui Iohannis în care i-am explicat de ce nu mergem la consultări

„Am văzut astăzi (vineri - n.r.) și ați văzut cu toții declarația președintelui Iohannnis făcută în legătură cu absența de la consultări. Am explicat în zilele precedente de ce nu mergem la consultări și astăzi (vineri - n.r.) de dimineață i-am trimis încă o scrisoare președintelui, nu o scrisoarea deschisă, de data aceasta o scrisoare personală i-am trimis, în care i-am reiterat motivele noastre. Aceste motive sunt legate de respectarea principiilor în care credem fiecare. Partidul nostru, ca partid liberal, are ca valoare supremă apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. În perioada comunistă, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti erau călcate în picioare și călcarea în picioare era făcută de uneltele regimului. Dintre aceste unelte a făcut parte cu brio domnul Augustin Lazăr, care este procurorul general al României”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, potrivit Mediafax.Acesta a adăugat că ALDE a pus condiția prealabilă pentru participarea la consultări și anume aplicarea solicitării ca șeful statului să îl revoce pe Augustin Lazăr din funcția de procuror general.„Şi pentru că domnul Iohannis se declară anticomunist, i-am cerut președintelui să pună în aplicare această atitudine anticomunistă şi să îl revoce, să îl elibereze din funcţia de procuror general a lui Augustin Lazăr ca o condiţie în prealabil a participării noastre la consultări. Nu mi se pare corect ca una să spunem, cum e cazul președintelui, şi alta să fumeze, cum se spune pe româneşte. Dacă e anticomunist atunci să ne arate că e un gest absolut normal. Nu putem la 30 ani de la căderea comunismului ca persoana care conduce Parchetul General, şi de la care se aşteaptă să aibă o atitudine corectă faţă de lege şi un profil moral corespunzător, să conducă procuratura după tot ceea ce a făcut prin încălcarea drepturilor deţinuţilor politici din perioada comunistă”, a completat liderul ALDE.Tăriceanu a mai spus că a fost o decizie bună că ALDE nu a participat la Cotroceni pentru că Iohannis nu a făcut o consultare, ci doar le-a transmis partidelor că a decis să facă un referendum.„Este bine că nu ne-am dus, pentru că de fapt preşedintele nu a făcut o consultare. În accepțiunea mea, o consultare ar fi însemnat că preşedintele invită partidele şi le întreabă ce părere au despre necesitatea organizării referendumului, ca la sfârşit să poată să tragă o concluzie. Partidele totuși fiind vehiculul politic între cetăţeni şi instituţii. Președintele nu a făcut o consultare. El a invitat partidele ca să le spună că s-a hotărât să facă un referendum. Pentru treaba asta nu trebuia să ne cheme la Cotroceni, putea să facă o declaraţie de presă. Și cu asta încheiam toată tevatura. Însă această modalitate de a proceda m-a convins că de fapt referendumul nu este izvorât din dorinţa sinceră, intimă, a preşedintelui de a consulta cetăţenii României pe o problemă legată de domeniul justitiţiei, ci mai degrabă o modalitate de a interveni de pe acum în campania electorală prezidenţială care este la finele anului și să aibă un motiv pentru a intervenit în această dezbatere publică. Deci pentru aceste motive nu am participat astăzi la aşa-zisele consultări de la Cotroceni”, a explicat președintele ALDE.El a precizat că președintele României are obligația să se gândească serios la revocarea lui Lazăr, dacă nu vrea ca lumea să creadă că lipsa unei decizii a șefului statului are legătură cu dosarele care îl vizau pe șeful statului și pe care acesta le-a închis.„Nu îmi rămâne decât să îmi exprim speranța că președintele va reflecta serios la această situație care este de-a dreptul ridicolă. Cred că suntem singura țară din cadrul UE care la 30 de ani mai avem în fruntea Parchetului un comunist. Și nu un comunist, că așa membri ai Partidului Comunist au fost mulți. Unul din cei care a fost uneltele de represiune. Cred că nici în Rusia nu mai au în fruntea instituțiilor oameni de acest calibru. Președintele cred că are obligația să reflecteze foarte serios, dacă nu vrem să credem că de fapt este un al resort care funcționează. Și anume dosarele pe care domnul Lazăr, în calitate de procuror pe la Alba, pe la Sibiu, pe unde a mai fost, le-a închis închis cu grijă, dosarele care îl vizau pe actualul președinte. Dacă nu e așa, atunci cred că nu are altă obligație și legământ față de domnul Lazăr”, a conchis Tăriceanu.Reacția liderului ALDE vine după ce Klaus Iohannis a afirmat, vineri, că deși reprezentanții partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu au fost invitați la consultări, aceștia nu au venit la Cotroceni, ceea ce arată că formațiunea nu este interesată să aibă un dialog cu președintele țării și nici nu este preocupată de situația justiției din România.Șeful statului a avut vineri, ultimele consultări pe tema situației în justiție, cu social-democrații. Partidul Social Democrat a trimis la consultările de la Palatul Cotroceni, pe Eugen Nicolicea și doi foști deținuți politici, Marin Iancu și Ioan Muntean.