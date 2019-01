UPDATE Recursul compensatoriu: USR depune proiect de abrogare a legii. PNL: "Statul a devenit complice la crimă" / O istorie a proiectului și ce prevede

Istoria proiectului



"Toader putea să retragă la orice moment proiectul de lege dacă i se părea prost sau deturnat. Dar e laş şi fără curajul asumării responsabilităţii. O lecţie gratis de la o tehnocrată modestă pentru marele profesor: impactul la un proiect de lege se face întotdeauna înainte de adoptarea de către guvern, nu în procedura legislativă. O spune legea, nu eu, tehnocrata. Nu spun care lege, să o caute profesorul", precizează Prună.





ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a susținut duminică, într-o postare pe Facebook, că proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost iniţiat „sub guvernarea anterioară” și că propunerea legislativă a fost transmisă de Guvern către Senat înainte ca el să fie numit ministru.



Toader a precizat că Parlamentul a fost cel care a dublat numărul zilelor compensate pentru deținuți, de la 3 la 6 zile pentru fiecare 30 de zile executate în spații necorespunzătoare. „Studiul de impact se face în procedura de legiferare și nu în faza de aplicare a legii", mai spune el. Precizările vin după ce





Tudorel Toader a scris pe Facebook că "Unii cred că în numele libertății de exprimare pot afirma orice". Ulterior, după postarea Ralucăi Prună,





"Din partea MJ exista un secretar de stat care participa la toate dezbaterle parlamentare, dezbateri care au loc in procesul de legiferare [...] Mesajul precedent avea un destinatar determinat - autorul/ autoarea afirmatiei potrivit careia "MJ nu participa la dezbaterile parlamentare"!", a transmis el.





Proiectul USR va avea un articol unic ce va prevede abrogarea legii intrate în vigoare în 2017.Legea recursului compensatoriu prevede că deținuții încarcerați în condiții inumane - în special acestea referindu-se la spațiul din penitenciar - beneficiază de șase zile reduse din pedeapsă pentru fiecare 30 de zile executate.Ministerul de justiție a precizat, într-un răspuns oficial la o interpelare adresată de deputatul PNL Florin Roman, că, 188 dintre deținuții eliberați în baza legii recursului compensatoriu s-au reîntors în închisoare după ce au comis tâlhării, violuri, crime, tentativă de crimă. ​Potrivit MJ, în perioada 19.10.2017-23.11.2018 au fost eliberați condiționat, în baza legii 10.880 de deținuți. Din totalul acestor persoane, 649 au revenit in unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, iar 188 au comis violuri, crime și tâlharii.Roman a declarat duminică seară că va depune un proiect de lege care prevede că persoanele care comit infracțiuni cu violențe, crime, tentative de crimă, tâlhărie sau viol să nu mai beneficieze de predeverile legii.Și liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a scris luni că "se impune de urgență" ca deținuții care au comis infracțiuni cu violențe, crime, tentative de crimă, tâlhărie sau viol să nu mai beneficieze de prevederile privind regimul compensatoriu."Recursul compensatoriu arată incapacitatea statului de a rezolva problemele din închisori. În loc să rezolve problemele din penitenciare legate de spațiile improprii, personalul insuficient și igiena precară, Guvernul a preferat să elibereze în ultimul an peste 13.000 de deținuți, care, conform statisticilor, în peste 80% dintre cazuri vor recidiva. În loc să-i ajute să se integreze în societate după executarea pedepselor, statul a devenit complice la crimă," susține aceasta.Guvernul condus de Dacian Cioloș, cu Raluca Prună ministru al Justiției, a adoptat, în ultima luna de mandat, pe data de 23 noiembrie 2016, proiectul de lege privind recursul compensatoriu, care prevedea în esență scaderea a 3 zile din pedeapsa la fiecare o lună de inchisoare executata în condiții precare. Acest proiect a fost clasat de către parlament pentru că pana la finalul legislaturii nu a fost pus pe ordinea de zi.Ulterior , legea recursului compensatoriu a fost printre primele depuse guvernul condus de Sorin Grindeanu , pe 31 ianuarie 2017, atunci când ministru al Justiției era Florin Iordache, și a suferit o serie de modificări în parlament până la adoptarea acesteia în mai 2017.Principala prevedere este aceea că deținuții încarcerați în condiții necorespunzătoare beneficiază de 6 zile reduse din pedeapsă pentru fiecare 30 de zile executate.Proiectul a fost contestat de PNL și USR la Curtea Constituțională, care însă a decis că acesta este constituțional.Prevederile legii se aplică pentru persoanele întemnițate începând cu anul 2012.a) cazarea intr-un spatiu mai mic sau egal cu 4mp/detinut, care se calculeaza excluzând suprafața grupului sanitar și a spațiilor de depozitare a alimentelor, prin împărțirea suprafeței totale a camerei de deținere la numărul de persoane cazate în camera respectivă.b) lipsa accesului la activitati în aer liber;c) lipsa accesului la lumina naturală sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilație;d) lipsa temperaturii adecvate a camerei;e) lipsa posibilității de a folosi toaleta în privat și de a se respecta normele sanitare de bază precum și a cerințelor de igienă.f) existenta infiltrațiilor umezelii mucegaiului în peretii camerelor de detenție.Față de legea în vigoare, deținuții care prestează muncă remunerată vor beneficia de 4 zile considerate executate pentru trei zile de muncă (un plus de 2,5 zile libere la 30 muncite, față de legea în vigoare), deținuții care prestează muncă neremunerată vor beneficia de 3 zile reduse din pedeapsa pentru fiecare 2 muncite (un plus de 5 zile la 30 de zile muncite față de legea în vigoare), iar deținuții care muncesc pe timp de noapte vor avea două zile reduse dintr-una muncită (un plus de 15 zile la 30 de nopți lucrate față de legea în vigoare).Un amendament depus la acea vreme de deputatul UDMR Marton Arpad și adoptat apoi prevede posibilitatea "cumpărării" de zile libere în plus, prin renunțarea la remunerație. Astfel, în formă actuală a legii, un deținut care desfășoară muncă remunerată primește 40% din venit, iar 60% va merge către penitenciar. Potrivit amendamentului, dacă deținutul renunta la 40% din remunerație, respectiv cota care îi revine potrivit legii, poate fi încadrat la capitolul "muncă neremunerata", unde sporul de zile considerate executate pentru zilele muncite este mai mare.La propunerea deputatului PSD Oana Florea s-a votat atunci și eliminarea supravegherii vizuale în cazul convorbirilor telefonice, aceasta precizând că ANP intenționează să mute telefoanele în camera de detenție, intrucât sunt probleme cu scoaterea deținuțlor la telefon.Legea recursului compensatoriu a fost adoptată pe 9 mai 2017 de Camera Deputaților cu 175 voturi "pentru" - PSD, ALDE, UDMR, minorități și un deputat PNL, Ioan Cupșa (membru în comisia juridică), 85 "contra" - PNL, USR și 3 de la minorități, și 20 de abțineri - câte 2 de la PSD, PNL, câte unul de la UDMR, ALDE, minorități și 13, adică toți, de la PMP. Vezi aici votul Fostul ministru al Justiţiei Raluca Prună susţine că Tudorel Toader era deja ministru când proiectul privind recursul compensatoriu a fost discutat în Parlament, iar acesta avea obligaţia să se opună modificărilor "care au condus azi la consecinţe grave pentru siguranţa cetăţeanului". Prună mai spune și că "Toader putea să retragă la orice moment proiectul de lege dacă i se părea prost sau deturnat".Raluca Prună a postat duminică un mesaj pe Facebook, în replică la un alt mesaj publicat de Tudorel Toader, în care actualul ministru al Justiţiei spunea că proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost iniţiat sub guvernarea anterioară, iar propunerea legislativă a fost transmisă de Guvern către Senat înainte ca el să fie numit ministru, notează Agerpres."Recursul compensatoriu. Precizările mele de tehnocrat. Proiectul a fost modificat în mod fundamental în Parlament, şi anume: s-a extins beneficiul compensatoriu de la 3 zile pentru fiecare 30 zile consecutive executate în condiţii neconforme la 6 zile pentru fiecare 30 zile, chiar dacă nu sunt consecutive; s-a extins fără verificarea riguroasă a fiecărui caz, pentru a stabili că au fost condiţii neconforme de detenţie; s-a extins condiţia de 3 mp la 4 mp. Am scris pe 24 octombrie 2017 despre aceste lucruri. Şi am avertizat ce urmează", declară Raluca Prună.Ea explică faptul că proiectul a fost adoptat în Guvernul Grindeanu, în ianuarie 2017, însă Tudorel Toader era deja ministru când propunerea legislativă era discutată în Parlament şi el avea obligaţia să se opună modificărilor adoptate în Parlament."Toader, cel pentru care pare că a fi ministru al Justiţiei înseamnă a fi un fel de Pilat, era ministru în Guvernul Grindeanu începând din 23 februarie 2017. Adevărat, Guvernul Grindeanu a adoptat proiectul în ianuarie 2017. Dar Toader era deja ministru când proiectul a fost discutat în Senat (adoptat pe 13 martie) şi ulterior la Camera Deputaţilor (adoptat pe 9 mai 2017). Toader avea, aşadar, obligaţia să apere proiectul adoptat de Guvernul Grindeanu şi să se opună modificărilor care au condus azi la consecinţe grave pentru siguranţa cetăţeanului. Din ce se auzea la acel moment, Toader a interzis reprezentanţilor MJ să meargă în Parlament să apere proiectul. Ar fi interesant de văzut dacă cineva din Ministerul Justiţiei a participat la vreo lucrare sau şedinţă a vreunei comisii din vreo Cameră, în procesul de adoptare a legi. Eu ştiu că nu. A da vina pe guvernul tehnocrat este numai o altă mârşăvie din lunga listă pe care istoria o va reţine în dreptul lui Toader", spune Raluca Prună.Fostul ministru mai declară că responsabilitatea pentru efectele acestei legi aparţine exclusiv coaliţiei PSD/ALDE, "care a adoptat un proiect tehnocrat în Guvernul Grindeanu, pentru a-l măcelari ulterior în Parlamentul în care au majoritate, cu neparticiparea vinovată şi complice a profesorului de drept penal, rectorului, judecătorului constituţional Toader".