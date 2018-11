Paul Stănescu a demisionat. Anunțul, la scurt timp după ce Dăncilă spunea că Stănescu nu vrea să demisioneze

Paul Stănescu a demisionat luni din funcția de ministru al Dezvolării și din cea de vicepremier. Demisia sa a fost înregistrată la secretariatul General al Guvernului. "Cred, în continuare, că ţara are nevoie de unitate și de guvernare responsabilă", spune Stănescu într-un comunicat de presă.





Comunicatul integral:







"În contextul evenimentelor din ultima vreme de pe scena politică, vă aduc la cunoştinţă că astăzi, 26 noiembrie, mi-am depus cererea de demisie din funcţia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Aceasta a fost înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 16495/26.11.2018.





Am spus-o şi o repet: sunt un om de onoare, responsabil și implicat, nu am urmărit niciun interes personal şi nu m-am agăţat niciodată de vreun scaun! Referitor la mandatul meu de ministru, vreau să spun că l-am acceptat cu greu, la insistențele conducerii partidului, dar, atât timp cât am ocupat această funcție, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a-mi exercita atribuţiile la minister cu responsabilitate şi implicare, în așa fel încât nimeni să nu aibă ce să-mi reproșeze!





Am fost în permanenţă orientat către obiective cu impact la nivelul populației, iar prioritatea mea, ca viceprim-ministru şi ministru al dezvoltării, a fost reprezentată de investiţiile în infrastructura de sănătate, educație, locuire, apă şi canalizare!





că a avut o discuție cu Paul Stănescu, căruia PSD i-a retras sprijinul politic, iar acesta i-a spus că nu vrea să-și dea demisia.

Dăncilă spunea, la finalul ședinței Biroului Permanent al PSD, că nu a discutat cu președintele Klaus Iohannis pe acest subiect.

La rândul său, Liviu Dragnea afirma, după ședința PSD, că demisia lui Paul Stănescu e problema acestuia și nu îl interesează. "Nu mai vreau să comentez acest subiect, îl faceti mult prea important față de cât este”, a precizat el.

Cred, în continuare, că ţara are nevoie de unitate și de guvernare responsabilă, le mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în mine şi m-au sprijinit, precum şi colegilor din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, alături de care am făcut o echipă extraordinară!”.