Iohannis refuză orice schimbare de miniștri până la „sărbătorile de Centenar”: „După 1 Decembrie discutăm”

​Remaniere guvernamentală

„Deci în acestă săptămînă nu va mai exista nicio schimbare de miniști. Această propunere de remaniere în remaniere va fi analizată cel mai devreme de 1 decembrie. După 1 decembrie putem să discutăm dacă va fi cazul, până atunci nu vom schimba nimic, punct”, a spus Iohannis.Șeful statului a spus că PSD a rotit 70 de persoane în guvernele din ultimii doi ani. „Așa nu se poate guverna. Cum să ne imaginăm că poate funcționa un guvern cu două remanieri într-o săptămână. Nu sunt de acord să contribui cu o astfel de guvernare care seamănă mai degrabă cu un carusel”, a spus Iohannis.Întrebat despre demisia ministrului Transporturilor și refuzul său de a numi un înlocuitor, șeful statului a spus că nimic din ce face „nu pune în dificultate Guvernul”.„Guvernul este complet, nu are decât să lucreze. Nu cred că românii au nevoie de acest circ cu remanierea acum, de sărbători”, a spus Iohannis.Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, la finalul ședinței CEx al PSD de miercuri, că o va propune pe Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării și pe Mircea Drăghici la Ministerul Transporturilor."Acestea sunt cele două nominalizări pe care le vom face imediat în perioada următoare către președintele României", a afirmat Viorica Dăncilă. Întrebată cum își explică faptul că Olguța Vasilescu are competențe pentru trei ministere, al Muncii, al Transporturilor și acum al Dezvoltării, premierul a răspuns: "Am observat faptul că nu contează ce cred eu și ce competențe cred eu că are o anumită persoană pentru a fi ministru. Da, consider că Olguța Vasilescu e calificată să ocupe mai multe portofolii, bineînțeles nu în același timp".Aceasta a adăugat că a trimis deja la Cotroceni deciziile de revocare ale ministrului Transporturilor Lucian Șova și a ministrului Dezvoltării Paul Stănescu."Am trimis deja deciziile de revocare pentru cei doi miniștri. Bineînțeles că acum trimit numirea. Nu mai trimit o dată ceea ce am trimis. Eu sper ca ceea ce a decis premierul României să fie luat în calcul. În cazul în care refuză o să acționăm constituțional. Eu sper ca domnul președinte să facă aceste numiri. Să nu uităm că am intrat în linie dreaptă pentru preluarea Președinției Consiliului UE. Astăzi am avut o primă întâlnire cu Consiliului Președintilor. Eu cred că în acest moment nu ne putem juca cu deciziile pe care le luăm. Eu sper să luăm în calcu toți aceste lucruri și președintele să facă aceste nominalizări, având în vedere faptul că toți de la Guvern de la cu Colegiul Comisarilor", a spus Dăncilă.