UPDATE Ilan Laufer: Refuzul președintelui de a mă numi în funcția de ministru este un act de antisemitism. Fac plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Ilan Laufer a susținut, marți seară, o declarație de presă la sediul PSD, spunând că este îngrijorat de motivele reale care au stat la baza respingerii numirii sale în funcția de ministru al Dezvoltării de către Klaus Iohannis.El a spus că președintele a refuzat numirea sa fără să motiveze decizia, ceea ce este neconstituțional.De asemenea, Laufer l-a acuzat pe Iohannis de antisemitism."Refuzul în ceea ce mă privește este un nou act de antisemitism. Așa cum se știe, domnul Iohannis a avut mai multe ieșiri împotriva evreilor și declarații antisemite, a refuzat numirea unui ambasador, dorind să saboteze relația româno-israeliană. Prin interpuși, a acționat printr-o plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă (...) Domnul Iohannis i-a promis Angelei Merkel că va face tot posibilul să blocheze mutarea ambasadei României din Israel", a afirmat Ilan Laufer.El a mai susținut că are informații certe că, la comanda președintelui, i se pregătește un dosar penal.Illan Laufer a spus că va face o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și va cere comunității evreiești din SUA să retragă decorația acordată președintelui."Aceste atacuri sunt cu atât mai dureroase, cu cât în familia mea au decedat 52 de persoane în perioada Holocaustului (...). Îl rog pe Klaus Iohannis să aibă curajul și să spună motivul real pentru care a respins numirea mea. Voi face o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, întrucât consider că refuzul președintelui Iohannis este o atitudine clară de discriminare", a adăugat Laufer, care nu a dorit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.În debutul declarației, Laufer a făcut o scurtă prezentare a realizărilor sale: "Mă numesc Ilan Laufer, din părinţi români, născut în Bucureşti, la Maternitatea Polizu, nu departe de Guvernul României. Am studii superioare făcute la timp, am demonstrat în mediul privat, am reuşit să atrag peste 400 de milioane de euro în România şi să contribui la crearea a foarte multe locuri de muncă, peste o mie. Am demonstrat şi în mandatul meu de ministru la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, inclusiv prin programul Start-up Nation, prin contribuţia mea la legea prevenirii şi a parteneriatului public-privat".