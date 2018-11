Cine vrea să ajungă la Primăria Capitalei din partea PNL: Florin Cîțu, Ionel Dancă și Ciprian Ciucu s-au înscris în cursa internă

Pe 15 noiembrie a expirat termenul de depunere a candidaturilor, iar în martie va fi nominalizat candiatul.Pe lângă cei trei, în cursa internă s-a mai înscris și Gabriel Dumitrașcu, fost șef al direcției de privatizare din Ministerul Energiei.Fiecare candidat va fi nevoit să semneze un angajament conform căruia nu va avea voie să-și atace colegii cu care se află în competiția internă și îl va sprijini pe candidatul care va fi desemnat oficial.De asemenea, fiecare candidat trebuie să depună un proiect care să vizeze problemele majore din Capitală și viziunea sa asupra Bucureștiului.este senator PNL aflat la primul mandat și a fost recent numit liderul grupului de senatori. Este vicepreședinte al partidului. În 2011, Cîțu a fost concediat de ING Bank, unde ocupase funcția de economist-șef. "Am fost instiintat ieri (luni-n.red) ca sunt concediat. Nu stiu daca acest lucru are legatura cu episodul celebru din 2008 (atacul speculativ impotriva leului, in urma caruia o parte din trezorierii sefi au parasit bancile pentru care lucrau- n.red), dar nu cred ca acesta este motivul. Am decis sa actionez banca in judecata si sper sa castig", a declarat atunci pentru HotNews.ro acesta.Cîţu se alăturase echipei ING Bank la începutul lui 2006 une a pus bazele echipei de cercetare. A absolvit în 1996 Grinnell College din SUA, specializarea economie/matematică, şi are un master şi un doctorat la Iowa State University. Anterior revenirii în România, Cîţu a mai lucrat ca economist la Banca Europeană de Investiţii şi la banca centrală a Noii Zeelande., fost jurnalist, este purtător de cuvânt al PNL din 29 octombrie 2017. Înainte de asta, el a fost consilier al USR pe probleme economice si de comunicare.În 2016 a fost consilier de stat al prim-ministrului Dacian Ciolos pentru proiecte de dezvoltare economica regionala si Coordonator al Unitatii Guvernamentale de Asistenta Tehnica pentru proiecte de dezvoltare economica regionala integrata in Valea Jiului, Rosia Montana - Muntii Apuseni si comunitatile marginalizate din Moldova (Vaslui - Iasi).Între 2013 si 2014 a ocupat functia de consilier al Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.Dancă fost coordonator academic al Masterului "Politici de integrare europeana" de la Facultatea de Stiinte Politice - Departamentul de invatamant la distanta din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative.este în PNL din 2016, iar în iunie a fost ales consilier general al Municipiului București. A mai făcut parte din partidul M10 înființat de Monica Macovei, de unde a plecat în 2016.În perioada 1999 - 2000 a condus Centrul de Monitorizare a Activității Electorale din cadrul Partidului Național Liberal. A lucrat ulterior în administrația publică, pentru Președinția României, Ministerul Administrației Publice și Consiliul Economic și Social.Ciucu a fost director de programe al think-tankului Centrul Român de Politici Europene (CRPE) și șef al Colegiului Național de Integritate.