​VIDEO interviu. Ecologist austriac: Dacă un stat își îndreaptă armele împotriva propriilor cetățeni, avem o problemă. E nevoie de alageri anticipate în România

Corespondență de la Strasbourg

​Un ecologist austriac, Thomas Waitz, europarlamentar din partea Verzilor, consideră că majoritatea covârșitoare a manifestanților de la București, din 10 august, au fost pașnici, iar jandarmii ar fi trebuit să intrevină în forță doar față de cei violenți. „Dacă un stat își îndreaptă armele împotriva propriilor cetățeni, atunci avem o problemă”, a spus ecologistul, într-un interviu video acordat HotNews, la Strasbourg, unde Parlamentul European a adoptat, marți, o rezoluție privind încălcări ale statului de drept în România. Waitz a mai spus că l-ar îndemnat pe președintele PSD, Liviu Dragnea, să accepte declanșarea alegerilor parlamentare anticipate în România și a explicat de ce aceasta ar fi soluția acum.







Ce crezi despre rezoluția aceasta votată de Parlamentul European privind problemele din România legate de statul de drept și justiție? Este România „oaia neagră” a UE?: Nu, nu cred că România este „oaia neagră” a Europei. Cred că România doar se uită la alte guverne cum merg mai departe cu democrația iliberală și le iau drept modele, ceea ce cred că este o eroare strategică.Ca membru al Grupului Verzilor, ești foarte implicat în problemele aceasta legate de mediu. În România, avem multe probleme în domeniu, avem două procese pierdute la Curtea de Justiție a UE privind mediul, este și fenomenul ăsta cu tăierea pădurilor. Ce crezi, e o legătură între aceste probleme de mediu și corupție, în România?Da, sunt destul de sigur. Și asta nu este ceva ce am descoperit eu, sunt cazuri în justiție împotriva Romsilva, împotriva unor politicieni, împotriva unor companii austriece de prelucrare a lemnului. Corupția nu este însă un privilegiu al unor țări ca România. Avem corupție în toată Uniunea Europeană. Eu cred că rolul UE este să asigure fiecărui cetățean din UE un minimum de drepturi și un sistem judiciar funcțional. Or, noi vedem că Guvernul României cel puțin pare că scade standardele luptei anticorupție, pentru a scăpa ei din diversele cazuri. Cred că toți trebuie să fie egali în fața legii, fără niciun fel de privilegii pentru politicieni.Dacă l-ai avea în față pe dl. Dragnea, șeful PSD din România, practic cel mai puternic om din România acum, ce i-ai spune?I-aș spune să-i lase pe oameni să voteze din nou, pentru că de la ultimele alegeri au apărut multe cazuri noi și a devenit evident că există anumite probleme de corupție în anumite părți ale conducerii țării. Cred că este greșit să fie condamnat tot partidul sau o întreagă parte a societății, dar eu, ca politician, dacă aș avea un astfel de caz de corupție, aș ieși din politică. Și dacă un partid sau un guvern, cum sunt cele din România, sunt implicați în cazuri de corupție, cred că ar trebui să perimtă cetățenilor să voteze din nou.Deci alegerile anticipate ar fi răspunsul potrivit...Da. Pentru stabilitatea țării. Este vorba și despre reputația țării în lume și, dacă un partid este capabil să convingă alegătorii că argumentele în favoarea sa sunt mai puternice decât anumite probleme pe care le are, atunci ar fi votat din nou. Asta este democrația.Cum ai perceput protestele masive din România, de exemplu cel din august, de la Buucrești, împotriva corupției din țară și cum ai văzut reacția autorităților, a jandarmeriei, împotriva manifestanților, în teren?Pot să-i înțeleg pe cetățenii români care s-au dus să protesteze, este un drept democratic să mergi la demonstrații. Dacă vezi atâtea cazuri de corupție și dacă vezi în același timp guvernul cum scade puterea luptei anticorupție, sau demiterea procurorului-șef anticorupție, asta oferă populației măcar o imagine a modului în care Guvernul încearcă să evite tribunalul. Și cred că ăsta este un motiv să ieși în stradă și să spui public că Guvernul ar trebui să-și schimbe obiceiul sau modul cum face politică sau să ceri alegeri anticipate.Prim-ministrul României, doamna Dăncilă, a venit aici în Parlamentul European și practic a spus că protestatarii din stradă au vrut să dea jos guvernul prin mijloace violente și că jandarmii români au avut o intervenție curată, pentru a împiedica oamenii violenți să dea jos Guvernul. Ce crezi despre aceste acuzații?Nu am fost acolo personal. Dar din știrile pe care le-am văzut, 95% dintre protestatari erau pașnici, deci nu era nicio intenție să dea jos pe nimeni, ci să provoace alegeri anticipate. În orice demonstrație, pot fi indivizi care nu respectă regulile manifestațiilor - și manifestațiile au reguli - iar poliția trebuie să se asigure că regulile demonstrației sunt respectate și trebuie să intervină dacă nu sunt respectate. Dar intervenția trebuie calibrată la dimensiunea problemei. Doar așa, că 2% dintre protestatari greșesc, nu poți să intri cu forță majoră împotriva a zeci de mii de manifestanți care protestează pașnic. Dacă un stat își îndreaptă armele împotriva propriilor cetățeni, atunci avem o problemă.Ești din Austria, poate ai auzit că niște jurnaliști austrieci de la televizunea publică au acuzat că au fost bătuți de andarmi români la acele proteste, au fost tratați cu duritate. Ce crezi despre asta? Este România un stat care intimidează jurnaliști români sau străini?Nu aș generaliza. În astfel de situații, cred că poliția nu poate face diferența între cetățeanul A sau cetățeanul B sau un jurnalist străin. Dacă ar fi știut că sunt jurnaliști străini, poate ar fi fost mai atenți. Nu știu. Eu nu aș spune că România ar fi un astfel de stat. Asta a fost o stutație care a escaladat, a fost o decizie greșită fie a comandantului jandarmilor, fie a șefilor săi. Și cred că aceste decizii greșite trebuie menționate și că cineva trebuie să își asume răspunderea pentru aceste decizii greșite. Dar nu aș spune că România este o țară în care presa liberă nu este posibilă.Thomas, România urmează să preia Președinția Consiliului UE în prima jumătate a anului 2019. Este pregătită să-și îndeplinească înatoririle?Thomas Waitz: Doamna Dăncilă a fost parlamentar european, deci știe foarte bine cum lucrăm aici noi, solidaritatea pe care o avem în Parlament, de-a lungul granițelor politice și știe de ce e nevoie pentru a oferi o Președinție potrivită. Aș spune că sunt unele îngrijorări, ministrul Afacerilor Euroene a demisionat, președintele țării are anumite dubii că Guvernul ar fi capabil să exercite Președinția Consiliului UE. Dar cred că această președinție nu are atât de multe de făcut ca altele. În Parlamentul European ne terminăm procedurile și procesele, la începutul anului totul e gata și apoi avem o campanie electorală și în general în timpul campaniilor nu sunt foarte multe decizii, și nici la nivelul Consiliului, pentru că toată lumea așteaptă rezultatele alegerilor. Deci acest mandat nu va fi foarte solicitant și sper că România se va descurca, sunt mulți profesioniști în serviciul public și contez pe ei.Aș sune că este o Președinție destul de importantă, pentru că Brexitul va intra în vigoare atunci.Mă îndoiesc, văzând negocierile, nu cred că Brexitul se va întâmpla la sfârșitul lui martie 2019, se va prelungi. Dar, da, România va trebui să lucreze la Președinție și va trebui să-și fi făcut temele, în ceea ce privește lupta împotrova corupției, în problemele de mediu, despăduriri, tăieri ilegale de păduri în parcurile naționale. Dacă aș da o sugestie Guvernului României ar fi să repare unele dintre problemele deschise, înainte de preluarea Președinției, dar Guvernul Româniai va ști și singur ce să facă.Ai fost în România de câteva ori...Da, am fost de câteva ori, ultima dată în luna mai. Am fost în diferite regiuni din Româna, am vizitat companii austriece de prelucrare a lemnului, pentru că am vrut să văd unde ajunge lemnul tăiat ilegal și cine îl cumpără, dar am vizitat și Rezervația Domogled, am vizitat Romsilva, Bucureștiul. Am văzut personal că regulile europene nu sunt urmate, dar nici legile României nu sunt respectate. Chiar dacă ai avea voie să tai lemn după regulile României, felul în care se taie nu respectă nici regulile Romsilva. Deci, da, sunt lucruri care merg foarte rău în anumite probleme care țin de mediu sau de păduri.