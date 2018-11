Cătălin Rădulescu îi bănuiește pe unii "puciști" din partid de implicarea în apariția valizei Tel Drum

„Cred că este o încercare a unor indivizi asociați cu securitatea de a produce un fel de eveniment înainte de CEx, și când mă refer la asta, mă refer la probabil unii dintre puciștii din partidul nostru. Adică apariția unor astfel de prostii cu o zi înainte de CEx este foarte clară, este exact modelul securist, apare o chestie ca să mai pui greutate împotriva președintelui partidului. Toate anchetele s-au făcut până acum de procurori și eu nu cred în așa ceva, nu cred în primul rând în legătura președintelui Dragnea cu o companie de construcții, ce treabă are? Toți președinții de Consilii Județene au în județele lor 5-7, 1-2 companii de construcții, asta nu înseamnă că ei sunt proprietarii companiilor de construcții”, a declarat duminică seară, pentru Mediafax, deputatul PSD Cătălin Rădulescu.Social-democratul a spus că valiza cu informații din interiorul companiei Tel Drum nu va influența mersul ședinței de luni a CExN.„Sunt niște prostii lucrurile acestea, adică se plimba un țăran pe planeta Marte, pe ogor, și pe ogor dintr-o dată a apărut o valiză. Deci nici pe vremea lui Caragiale și a lui Sadoveanu... e o nuvelă slabă de tot, adică dacă cineva dorea să facă dispărute niște documente închipuiți-vă că nu le arunca pe ogorul patriei, în Teleorman. Deci mi se pare o prostie, o făcătură securistică clară, care nu are niciun fel de influență în deciziile pe care noi, partidul, le vom lua mâine în CEx”, a declarat deputatul PSD.Întrebat dacă, în opinia sa, puciștii din PSD sunt implicați în acțiunile pe care le-a descris, Rădulescu a răspuns afirmativ.„Eu așa cred, adică cred că cei care sunt afiliați unor oameni din securitate, adică din SRI mai precis, au scos tot felul de chestii de genul acesta acum tocmai ca să mai pună o piatră grea împotriva președintelui Dragnea crezând că mâine lucrurile se vor întoarce. Nu se vor întoarce, pentru că lucrurile trebuie tranșate, noi nu putem să mergem la nesfârșit cu scandaluri, cu agende pe care ni le fac ei, cu ieșiri publice, cu denigrări, pentru că avem lucruri de făcut și pe care le facem în fiecare săptămână și românii nu le cunosc din cauza lor. Ne despărțim, asta e viața, fiecare cu treaba lui și cu drumul lui. Dar nu putem să stăm în continuare cu niște indivizi care nu-și doresc un singur lucru, să ia locul președintelui Dragnea și să conducă ei partidul”, a spus Rădulescu.Social-democratul nu a vrut să-i numească pe puciștii din PSD la care se referă. „Îi știți bine, nu-i mai luăm de la capăt care sunt puciștii. Îi cunoaște toată lumea”, a spus acesta.Chestionat dacă sunt semnatarii scrisorii anti-Dragnea, Rădulescu a răspuns: „Păi, alții care? Ăia sunt, eu nu am văzut alții”. Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat și el, duminică, la un post TV, că nu îl interesează valiza cu documentele Tel Drum găsită în Teleorman, subiectul nu va fi discutat în conducerea partidului, iar el nu vrea să cadă „în plasa manipulării”.

Conducerea PSD va discuta, luni, la Parlament, într-o ședință de Comitet Executiv Național , despre înregistrările în care Adrian Țuțuianu a criticat miniștrii și conducerea partidului. Unii lideri județeni invocă posibilitatea excluderii vicepreședintelui PSD, în timp ce alții îndeamnă la calm. Rise Project a intrat în posesia unor documente pe care DNA nu le-a găsit la perchezițiile de la Tel Drum , dar a dat peste ele un sătean din Teleorman. Potrivit datelor furnizate până acum de Rise Project, ”o valiză cu informații esențiale din interiorul corporației Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces când au percheziționat fizic și informatic sediul firmei, anul trecut, a fost găsită în zona rurală din Teleorman, de către un localnic, chiar pe proprietatea lui. Localnicul a intrat în contact cu o sursă RISE Project din județ”.Valiza conține un hard negru cu 63 GB de conținut din computerul unui om important de la Tel Drum, mii de facturi, acte constitutive de firme-fantomă, extrase de cont, sau documente ale unor interpuși. Totodată, sunt salvate 54.710 mailuri + atașamentele de pe adresa de serviciu, În valiză mai există o tabletă din 2010 care i-a aparținut directorului general Tel Drum, Petre Pitiș și peste 1000 de fotografii din excursii exotice cu anturajul, întâmplări din firmă și momente de familie.