Șerban Nicolae cere OUG pe Legile justiției în maximum trei zile de la apariția legii privind Statutul magistraților în Monitorul Oficial

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a întâlnit joi , de la ora 15.00, la Strasbourg, din nou cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Toader a declarat miercuri , întrebat de ce nu a luat în considerare opinia Comisiei de la Veneția în adoptarea OUG pentru operaționalizarea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, că orice lege poate fi modificată.

„De la data publicării în Monitorul Oficial, în trei zile intră în vigoare legea (Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor - n.r.) și, din punctul meu de vedere, ca să nu fie soluții juridice diferite sau de blocaj, să se dea ordonanța în intervalul acesta de trei zile”, a declarat pentru Mediafax liderul grupului PSD din Senat, Șerban Nicolae, întrebat când ar trebui ca Guvernul să adopte Ordonanța de urgență pentru modificarea Legilor justiției.Nicolae a spus că ar trebui modificate, prin OUG, prevederile referitoare la posibilitatea pensionării la cerere a magistraților cu o vechime de 20 de ani înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani.„Din punctul meu de vedere sunt niște modificări, de exemplu prevederea cu 20 de ani sau 25 de ani vechime. Cel mai simplu ar fi să se dea o ordonanță care să nu amâne cu un an intrarea în vigoare a articolului, ci pur și simplu articolul acesta să fie modificat în sensul în care să se iasă la 25 de ani vechime minim”, a sous senatorul PSD pentru Mediafax.Social-democratul a adăugat că OUG pe legile justiției ar trebui să se refere și la simetria dintre numirea și revocarea membrilor CSM.„Eu am inițiat o altă părere despre modul în care se revocă membrii CSM, principiul de la care porneam era acela al simetriei, anume cu condițiile cu care ești ales, cu aceleași condiții ești și revocat”, a punctat Șerban Nicolae.Comisia de la Veneţia a prezentat, pe 13 iulie, un aviz preliminar privind Legile justiției. Una din recomandările din raport se referă la reconsiderarea propunerii de înființare a unui sediu/parchet al procuraturii ca structură separată pentru investigarea infracțiunilor comise de judecători și procurori.Guvernul va adopta, până pe 20 octombrie, o ordonanță de urgență care va corela doar două din cele șapte observații ale Comisiei de la Veneția pe Legile Justiției, au spus surse politice, pe 4 octombrie, pentru Mediafax. Observațiile acceptate de Executiv sunt cele care fac referire la revocarea membrilor CSM și la pensionarea magistraților după 20 de ani de activitate pentru că "există riscul să depopuleze sistemul de justiție", au adăugat sursele politice.Curtea Constituțională a României a respins, pe 25 septembrie, sesizarea formulată de președintele Klaus Iohannis referitoare la neconstituţionalitatea modificării Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.Potrivit Constituției, Preşedintele României este obligat să promulge lege „în cel mult 10 zile de la primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea”.Potrivit art. 82 din legea 303/2004 privind Statutul magistraților, judecătorii și procurorii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţie se pot pensiona la cerere şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.De pensia de serviciu beneficiază, la cerere, înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, şi magistrații cu o vechime între 20 şi 25 de ani numai în aceste funcţii, în acest caz cuantumul pensiei fiind micşoratcu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an care lipseşte vechimea integrală în aceste funcţii.Din pachetul celor trei Legi ale justiției, Iohannis a promulgat doar două dintre actele normative, Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, respectiv Legea 317/2004 privind organizarea și funcționarea CSM.