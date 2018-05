​DOCUMENT Cum ar putea aleșii locali să primească pensii speciale - un amendament la Codul Administrativ, asumat de un deputat PSD

Ce prevede amendamentul depus de Bucura Oprescu:



Cum este motivat amendamentul:



Cum propun cei de la Asociația Comunelor și cei de la Asociația Orașelor să se introducă pensiile speciale:



Amendamentele la Codul Administrativ vin în contextul în care în parlament se află un proiect de lege în acest sens inițiat de deputatul PNL Corneliu Olar, fost primar, și semnat de parlamentari de la toate partidele, exceptând USR."Articolul 248 se modifică și va avea următorul cuprins:Dreptul la pensie și/sau la indemnizație după încetarea mandatuluiArt.248“(1) La încetarea mandatului, primarii şi viceprimarii, preşedinţii consiliilor judeţene şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, în condiţiile legii.(2) La încetarea mandatului, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi consilierii judeţeni care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, pot beneficia, suplimentar, la cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea unei indemnizații brute pentru limită de vârstă, suportată din bugetul local, din venituri proprii.(3) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (2) se acordă în limita a maximum 3 mandate complete, în care solicitantul a exercitat aceeaşi calitate de ales local.(4) Cuantumul indemnizației prevăzute la alin. (2) se calculează după următoarea formulă:(5) În situația în care solicitantul indemnizației prevăzute la alin. (2) a exercitat mai multe mandate pentru calități diferite de ales local, acesta optează pentru primirea indemnizației corespunzătoare uneia dintre aceste calități.(6) Pe perioada exercitării unui nou mandat, plata indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suspendă, urmând a fi reluată la încetarea acestuia, în cuantumul recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitate, cu respectarea limitei numărului de mandate, prevăzută la alin. (3).(7) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum şi cu orice alte venituri realizate.(8) Indemnizaţia pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.(9) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti, în limita sumelor alocate cu această destinație.(10) Cererea pentru acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă se depune la secretarul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde alesul local a exercitat mandatul pentru care se solicită indemnizația prevăzută la alin. (2).(11) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se acordă conform hotărârii adoptate de consiliul local, respectiv de consiliul județean, după caz.(12) Modul de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului cu atribuții în domeniul muncii și al ministrului cu atribuții în domeniul finanțelor publice."Potrivit publicației locale Universul Argesea n, pe 26 aprilie, Bucura Oprescu, deputat de Argeş, a fost premiată de Asociația Orașelor din România pentru eforturile sale în susținerea mai multor proiecte legislative lansate de asociaţie. Totodată, ea a fost desemnată să conducă o echipă de deputați care vor lucra împreună cu membrii AOR și alți specialiști la adoptarea Codului Administrativ al României."Am fost prezentă la Adunarea Generală a Asociației Orașelor din România și am încercat să preiau din nevoile legislative pe care aceștia ni le-au transmis. Amendamentul în forma propusă va fi discutat în cadrul comisiei speciale de cod administrativ" a declarat Bucura Oprescu pentru HotNews.ro.Întrebată de ce nu prevede amendamentul și excluderea celor condamnați pentru corupție din rândul beneficiarilor așa cum se întâmplă în cazul parlamentarilor prin Statutul deputaților și senatorilor, aceasta a răspuns: "Categoric, vom ține cont de toate aspectele legate de integritatea aleșilor locali.""Nivelul redus al pensiilor pentru limită de vârstă de care beneficiază primarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene din România generează profunde inechități între pensiile primite de aceștia și pensiile primite de unii subordonați.Prezentul amendament a avut în vedere și criticile formulate de Curtea Constituțională a României, referitoare la alte iniţiative legislative pe această temă a indemnizației pentru limită de vârstă, dar şi soluţionările privitoare la constituționalitatea indemnizației pentru limită de vârstă de care beneficiază deputaţii şi senatorii."Propuneri în acest sens au venit și au fost depuse în tabel si din partea Asociației Comunelor și Asociației Orașelor.Dreptul la pensie și la indemnizație de vârstăArt. 248. - ...„(2) Prevederile art. 49 alin. (1) – (8) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și:a) primarilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;b) viceprimarilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;c) președinților consiliilor județene;d) vicepreședinților consiliilor județene.(3) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă pentru aleșii locali prevăzuți la alin. (2) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și se plătește de acesta.(4) Cererea pentru acordarea indemnizației pentru limită de vârstă se depune la instituția prefectului de la nivelul județului unde alesul local care intră sub incidența alin. (2) avut ultimul mandat.(5) Modul de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabilește prin norme metodologice, aprobate prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor interne.”ACOR"Astfel determinăm aplicarea acelorași principii celor două categorii de aleși, parlamentari și locali! NU TREBUIE SĂ INVENTĂM PREVEDERI NOI, DAT FIIND FAPTUL CĂ AVEM NORME APLICATE ȘI VERIFICATE ÎN TIMP.De ce de la BUGETUL DE STAT? Deoarece o parte însemnată a atribuțiilor acestor aleși locali constă în exercitarea lor în calitatea de reprezentant al statului și nu al colectivității locale!" motivează cei de la ACOR amendamentul lor.Dreptul la pensieArt. 248(1) La încetarea mandatului, primarii şi viceprimarii, preşedinţii consiliilor judeţene şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, luându-se în calcul şi indemnizaţiile lunare primite, în condiţiile legii.(2) Prevederile art. 49 alin. (1) – (8) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și:a)primarilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;b)viceprimarilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;c)președinților consiliilor județene;d)vicepreședinților consiliilor județene.(3) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstăpentru aleșii locali prevăzuți la alin. (2) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și se plătește de acesta.(4) Cererea pentru acordarea indemnizației pentru limită de vârstă se depune la instituția prefectului de la nivelul județului unde alesul local care intră sub incidența alin. (2) a avut ultimul mandat.(5) Modul de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabilește prin norme metodologice, aprobate prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor interne.”Inițiator AOR"Nivelul redus al pensiilor pentru limită de vârstă de care beneficiază primarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene din România generează profunde inechități între pensiile primite de aceștia și pensiile primite de unii subordonați. Prezentul amendament a avut în vedere criticile formulate de Curtea Constituțională a României, referitoare la alte iniţiative legislative pe această temă a indemnizației pentru limită de vârstă, dar şi soluţionările privitoare la constituționalitatea indemnizației pentru limită de vârstă de care beneficiază deputaţii şi senatorii."" susțin cei de la asociația orașelor, deși această prevedere din Statutul deputaților și senatorilor apare la art. 50 la care amendamentele acestora nu face referire."O precizare importantă este aceea că legea dispune pentru viitor, iar indemnizația se acordă pentru mandatele complete sau fracţiile de mandat de primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consillilor județene" mai spun ei.Senatorul USR Florina Presadă, membru în comisia specială, scria pe 11 mai:"După ore de discuții în comisii despre descentralizare, servicii publice mai aproape de cetățeni, patrimoniul comunităților locale, proceduri birocratice greoaie și alte probleme ale administrației locale, după întâlniri cu reprezentanții adminstrației locale în Comisia Specială pentru Codul Administrativ (la care au participat primarii din Arad, Constanța, Buzău, Sfântu Gheorghe printre alții), Asociația Orașelor din România și Asociația Comunelor din România trimit (separat) câteva amendamente ce includ:1. Pensii speciale pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene,2. Posturi pentru cabinetele primarilor.Scurt și la obiect, nu? Așa cum am spus, acest Cod Administrativ nu are o viziune în spate și este un pretext pentru recompensarea aparatului de partid din administrație. Mai mult, această Comisie Specială este un vehicul pentru a trece cât mai repede și la grămadă prin Parlament aceste beneficii."Gabriela Firea, Primarul Bucureștiului, a trecut în declarația de avere depusă în iunie 2017 un venit anual de 39.251 lei, însă nu este clar la ce perioadă se referă.De asemenea, potrivit declarației de avere depuse la începutul acestui an, Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, a avut un salariu de 105.820 lei, în 2017. Mihai Chirica, primarul Iașiului, a avut în 2017, un salariu de 84.611 lei.Totodată, potrivit declarației de avere depuse în iunie 2017, Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea, a avut un venit de 64.014 lei, însă nu este foarte clar pe ce perioadă.