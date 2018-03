Revin pensiile speciale pentru alesii locali - proiectul a fost depus de parlamentari de la toate partidele, exceptand USR

Ce prevede noul proiect, inregistrat la Camera Deputatilor:



Cine sunt initiatorii:



Curtea Constitutionala spunea, in septembrie 2016, că normele pe care le reglementează nu îndeplinesc condițiile de claritate, precizie și previzibilitate cu privire la natura juridică a "indemnizației pentru limită de vârstă", sfera beneficiarilor săi și modul de stabilire și calcul al indemnizației si nu este indicata nici sursa de finantare.- Incepand cu 1 ianuarie 2019, primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene care indeplinesc conditiile varstei standard de pensionare sau ale varstei stanard reduse in conformitate cu legea au dreptul, la inceptarea mandatului, la indemnizatie pentru limita de varsta, daca nu sunt realesi pentru un nou mandat.- Indemnizatia pentru limita de varsta se cumuleaza cu orice tip de pensie stabilita in sistemul public de pensii sau in alt sistem de pensii neintegrat sistemului public, precum si cu orice alte venituri realizate.- Cuantumul se suporta din bugetele local ale unitatilor administrativ teritoriale si se plateste de catre acestea.- Nu beneficiaza de indemnizatia pentru limita de varsta alesii locali care au fost condamnati definitv pentru comiterea, in calitate de primar, viceprimar, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, a unei infractiuni de coruptie.- Alesii locali care la data indeplinirii conditiei varstei standard de pensionare sunt urmariti penal sau trimisi in judecata pentru comiterea, in exercitarea functiei, a unor infractiuni de coruptie, nu sunt indreptatiti la indemnizatie, pana la pronuntarea definitiva a instantei de judecata. In cazul achitarii, sunt indreptatiti sa obtina indemnizatia pentru limita de varsta de la data indeplinirii conditiei de varsta."Prezenta propunere legislativa a avut in vedere criticile formulate de Curtea Constitutionala a Romaniei si a asumat toate observatiile formulate in aceasta decizie. Propunem ca sursa de finantare bugetele administratiilor publice locale, care vor evidentia, in capitol bugetar distinct de cheltuieli, incepand cu programul bugetar pentru anul 2019, sumele necesare pentru plata indemnizatiilor., iar indemnizatia se acorda exclusiv pentru mandatele complete de primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene", se arata in expunerea de motive care insoteste proiectul.Pentru acest proiect de lege, Senatul este camera deczionala. Initiatorii nu au cerut procedura de urgenta.deputati - PSD: Bogdan Gheorghe-Dănuţ, Găină Mihăiţă, Marica Petru-Sorin, Nistor Laurenţiu, Roman Ioan Sorin, Toma Iliedeputati - PNL: Bumb Sorin-Ioan, Heiuş Lucian-Ovidiu, Olar Corneliu, Răcuci Claudiu-Vasiledeputati - UDMR: Ambrus Izabella-Agnes, Bende Sándor, Benedek Zacharie, Erdei Dolóczki István, Farago Petru, Magyar Loránd-Bálintsenatori - PSD: Avram Nicolae, Savin Emanoil, Trufin Luciansenatori - PMP: Baciu Gheorghe, Ionaşcu Gabi