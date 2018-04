DOCUMENT Alt proiect votat în Comisia juridică: Detenție la domiciliu automat pentru pedepsele cu închisoarea de până la un an; sunt exceptate doar faptele cu violență / Câte 20 de zile scăzute din pedeapsă pentru fiecare lucrare sau invenție

Redăm mai jos principalele prevederi votate:



Cum este în prezent:



În aceeași ședință a fost votat un raport de adoptare pentru proiectul de lege privind măsuri alternative de executare a pedepselor , precum detenția la domiciliu și de weekend pentru condmnările de maxim 5 ani, după executarea unei fracții de 1/5 din pedeapsă, proiect ce aparține inițial parlamentarilor PNL, dar modificat substanțial de deputații juriști PSD și ALDE. Cei care au comis infracțiuni cu violență, recidiviștii, precum și cei care au fost condamnați pentru luare de mită, dare de mită și trafic de influență nu pot beneficia de aceste măsuri.Art.36.- (1) Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.Art.37.- (1) Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani, respectiv persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani pentru fapte comise cu violenţă.La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Art.38.- (1) Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii de cel mult un an, respectiv pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.După art. 38, se introduce un nou articol, art. 38^1, cu următorul cuprins:Art. 38^1Regimul detenției la domiciliuArt.38^1.- (1) În cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an executarea pedepsei se realizează prin detenție la domiciliu, cu excepţia persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă.(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor condamnate care mai au de executat 18 luni până la împlinirea fracţiei minime obligatorii pentru liberarea condiţionată din pedeapsa iniţială a închisorii mai mare de un an.Art. 36(1) Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.Art. 37(1) Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.Art. 38(1) Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult un an.La articolul 96, alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:f) în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 20 de zile executate, pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie şi inovaţie brevetate.Acest proiect, rezultat prin cumularea a două proiecte legislative, va intra la vot în plenul Camerei Deputaților miercuri. Dacă este adoptat, merge la promulgare.