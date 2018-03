Tariceanu: Nu vom face niciun pas inapoi; Parlamentul e suveran ca institutie legiuitoare. Politica penala se face in Parlament, nu de altcineva. Cine are urechi de auzit sa auda

Prezent, sambata, la Ploiesti, unde a sustinut o conferinta de presa, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca autoritatile romane nu vor da "niciun pas inapoi" in ceea ce priveste modificarile din justitie."Am parcurs un proces dificil, dar in mod corect si pana la urma toate stirile false, toate elementele de distorsionare a realitatii au palit in fata realitatilor. Procesul de adoptare a legilor de reforma a justitiei au parcurs toate etapele necesare, incepand de la elaborare, consultare publica, dezbatere si adoptare in Parlament si Curtea Constitutionala si cei mai vehementi critici, inclusiv ma refer la cei din strainatate, pe langa corul binecunoscut deja din Romania, au trebuit sa lase glasul jos, pentru ca nimic din ceea ce s-a criticat, din ceea ce s-a clamat, din pericolele care s-au vanturat, si anume ca afectam independenta Justitiei sau ca slabim lupta impotriva coruptiei, nu s-a intamplat. Pana la urma adevarul a iesit la suprafata (...)", a spus Tariceanu.Acesta a afirmat ca se va ramane in continuare "pe aceleasi coordonate"."Va garantez ca nu vom face niciun pas inapoi si toate amenintarile care sunt vanturate prin incercarea de a ne inchide gura, va spun de pe acum, ca nu au niciun fel de succes", a afirmat Calin Popescu Tariceanu.In acest context, presedintele ALDE l-a criticat dur pe presedintele PNL."Nu ma impresioneaza absolut nimic si nici colegii mei si nici eu nu vom proceda asa cum procedeaza presedintele PNL-ului care, crezand ca-si salveaza pielea, a devenit cantaretul regimului numit statul paralel", a spus Tariceanu.Intrebat daca pasul inapoi la care face referire are legatura cu legile justitiei, presedintele Senatului a spus ca atunci cand a facut aceste afirmatii se referea la transpunerea in legislatia romaneasca a directivelor UE, dar si a cerintelor CEDO si Curtii Constitutionale."Legile, practic, au fost adoptate, sunt corecturile care trebuiesc facute ca urmare a deciziilor CCR, care vizeaza chestiuni minore. Lucrurile fundamentale au ramas asa cum le-am stabilit si asa cum le-am adoptat si ceea ce urmeaza este actiunea pe urmatoarele trei directii. Unu: transpunerea directivelor europene in Codul Penal si Codul de Procedura Penala, doi: transpunerea deciziilor CEDO, trei: transpunerea deciziilor CCR", a explicat Tariceanu.Totodata, intrebat daca sunt posibile si alte modificari ale Codului Penal care sa nu aiba legatura cu traspunerea directivelor mentionate, Tariceanu a spus ca nu sunt excluse asemenea modificari."Ba da, cum sa nu? Cand vedem toate nebuniile care se intampla... Vreau sa va spun ceva, pentru bucuria dumneavoastra: Parlamentul e suveran ca institutie legiuitoare. Politica penala se face in Parlament, nu se face de altcineva. Ca sa fie clar, cum se spune pe romaneste, sau pe ce vreti, pe frantuzeste: cine are urechi de auzit sa auda", a raspuns presedintele Senatului.