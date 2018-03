Congres PSD: Noua garnitura de lideri, aleasa fara emotii - premierul Dancila devine numarul doi in PSD/ Dragnea si-a cautat confirmarea: "Vreti sa mai fiu presedintele vostru?"/ Tutuianu il invinge pe Valeca in Muntenia

Niciun fost lider al PSD nu a participat la Congres, in schimb au participat liderul UDMR Kelemn Hunor si liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu.

Si Marian Neacsu l-a avut adversar pe Codrin Stefanescu la functia de secretar general, care nu i-a dat insa nicio emotie.Spre finalul discursului de o ora si jumatate, Dragnea i-a intrebat pe cei din sala - "Vreti sa mai fiu presedintele vostru?", iar sala a raspuns afirmativ, cu aplauze. Nu a existat insa niciun vot de incredere pentru Dragnea.

Congresul a avut parte si de un "spectacol" - de dimineata, cateva zeci de protestatari au scandat impotriva PSD pe trotuarul de vizavi de Sala Palatului, dincolo de strada, iar din fata cladrii, sustinatorii PSD, care au beneficiat si de un ecran urias montat afara pentur a urmari lucrarile Congresului, au privit si au comentat pe marginea lor. Protestul a fost la un moment dat partial confiscat de activistul Malin Bot si, surprinzator, realizatorul Realitatea TV Rares Bogdan. Acestia au fost inconjurati de jandarmi si politie, dar avand portavoci, scandarile se auzeau pana inauntrul cladirii.



In urma acestui Congres, si in urma deciziei lui Dragnea de a il propune pe Niculae Badalau in fruntea Consiliului National, Biroul permanent national al PSD va avea in componenta 11 barbati (un presedinte, 8 vicepresedinti, un secretar general, un lider al Consiliului National) si 9 femei (Dancila plus 8 vicepresedinti femei).



Lista noilor vicepresedinti:

Bucuresti - Ilfov: Gabriela Firea (Bucuresti-Ilfov), Robert Negoita (Sector 3)



Sud-Vest (Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Valcea): Lia Olguţa Vasilescu (Dolj) și Paul Stănescu (Olt)



Sud Muntenia (Arges, Calarasi, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Ialomita, Prahova): Carmen Dan (Teleorman) si Adrian Tutuianu (Arges)



Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu): Roxana Manzatu (Brasov) si Gabriel Trif (Sibiu)



Sud-Est (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Vrancea, Tulcea): Mirela Furtuna (Tulcea, este insa deputat de Bucuresti) si Marian Oprisan (Vrancea)



Vest (Arad, Caras Severin, Hunedoara, Timisoara): Natalia Intotero (Hunedoara) si Mihai Fifor (Arad)



Nord-Vest (Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mares, Salaj): Doina Pana (Bistrita-Nasaud) si Gabriel Zetea (Maramures)



Nord-Est (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui): Doina Federovici (Botosani) si Gabriel Vlase (Bacau)



HotNews.ro a transmis principalele declaratii si momente ale Congresului de sambata:

Pe scena este foarte bine reprezentat Sectorul 5. A vorbit primarul Daniel Florea, care s-a retras din cursa de vicepresedinte, dari si doi tineri necunoscuti, Alexandra Florea si Alexandru Lazarov.

16.40 Liviu Dragnea a votat si a "ajutat-o" si pe Viorica Dancila, imprumutandu-i un pix.



!!! 16.17 Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu s-au retras amandoi din cursa impotriva Vioricai Dancila, pentru pozitia de presedinte executiv.

"Am decis sa ne retragem, viata merge inainte" a declarat Andronescu jurnalistilor, in timp ce Banicioiu a precizat ca, de fapt, votul a inceput de la ora 1 si nu mai are rost sa tina un discurs la ceasta ora.



16.14 Ia cuvantul Marian Oprisan, lider PSD Vrancea, care va deveni vicepresedinte pe zona Sud-Est:

"O sa vorbesc atat de tare incat se va cutremura aceata sala!



Cei care fura de comunitate trebuie sa mearga la inchisoare, dar cei care comit abuzuri trebuie in egala masura sa mearga la puscarie."



16.09 Ia cuvantul si Mihai Fifor, ministrul Apararii, care va deveni in urma Congresului de astazi vicepresedinte pentru regiunea Vest.



15.58 Gabriela Firea, care candideaza pentru un nou mandat de vicepresedinte pe regiunea Bucuresti-Ilfov, este invitata sa vorbeasca, insa in timp ce aceasta urca pe scena si isi incepe discursul sala se goleste vazand cu ochii. Delegatii se grabesc sa voteze si sa plece acasa. "Stiu ca va grabiti la familiile dumneavoastra, voi avea un discurs succint" a reactionat Firea, insa in sala au ramas putini oameni, majoritatea in primele randuri, si continua sa plece. Liderii partidului, intre care si Dragnea, se afla in continuare in sala, in primul rand.

"Noi, PSD, daca nu suntem foarte atenti si daca ne dezechibliram din cauza mesajelor toxice pe care le primim este posibil sa pierdem ca echipa. Dar noi nu vom pierde, nici ca echipa si nici individual, pentru ca stim intotdeauna sa separam bobul de neghina, binele de rau, si am stiut sa punem mai presus de orice orgoliu personal familia PSD".







15.47 Claudiu Manda prezinta lista de candidaturi (mai jos in articol vezi in intregime lista). Sunt 172 cabine de vot, anunta Manda. Cabinele se deschid la ora 16.00.



PSD nu mai transmite LIVE pe contul de Facebook.



15.46 Sala s-a reumplut, Liviu Dragnea a revenit in sala.



15.40 O parte dintre delegati se grabesc sa voteze, unii isi lasa voturile la colegi. Ei sunt insa indreptati inapoi in sala, pentru ca votul, oficial, nu a inceput inca.



Imagine cu urnele de vot:

Imagine cu cabinele de vot:









15.05 Nicolae Banicioiu si Ecaterina Andronescu fac declaratii jurnalistilor si spun ca sunt nemultumiti de faptul ca nu au putut luat cuvantul pana acum in fata delegatilor. Mai mult, Banicioiu precizeaza ca nu au primit un desfasurator al zilei si nici nu au putut vorbi nici cu secretarul general. Ei refuza sa isi anunte strategia - care dintre ei se retrage in fata celuilalt - pentru ca vor sa faca acest lucru pe scena. Pe de alta parte, este posibil ca sala sa fie aproape goala dupa pauza, chiar inainte de vot, pentru ca o parte dintre delegati vor fi plecat, sau stau pe hol sau afara, apoi vor iesi sa voteze.



In acest moment sala este partial goala, delegatii sunt pe holuri, socializeaza sau se fotografiaza.



















14.46 Dragnea anunta pauza. Urmeaza sa inceapa procesul de votare, insa este posibil ca inainte sa inceapa votul sa se adreseze Congresului si unii dintre candidati. Ecaterina Andronescu spunea ieri ca doreste sa ia cuvantul. Conform unui desfasurator consultat de jurnalisti, inainte de vot sunt programate luari de cuvant din partea celor care vor.



14.33 Intre timp, protestele continua in fata Salii Palatului, pe trotuarul de vizavi. Acestea s-au schimbat fata de cele de dimineata, fiind partial confiscate de Malin Bot, dar si de realizatorul Realitatea TV Rares Bogdan. Acestia au portavoci si se aud peste discursul lui Dancila. Sustinatorii PSD din fata salii nu mai urmaresc pe ecran ce se intampla in sala, ci sunt, in mare parte, intorsi catre protestatari.



Mai jos, cateva imagini:









14.08 Ia cuvantul Viorica Dancila:



"Unde vom fi peste 3 ani, unde vom fi peste 10 ani? Acestea sunt intrebarile."

Dancila prezinta, pe rand, 100 de masuri pentru Romania.

12.41: Ia cuvantul Liviu Dragnea (intreg discursul poate fi citit aici):

"Am tot auzit - "domnule, dar de ce sa facem Congres"? Din cate stiu eu, este un moment dorit, cum sa nu iti doresti sa faci un congres. Au spsu domnule o sa facem pentru o reglare de conturi. Va dau cel putin 8 motive.

Sergei Stanishev este cel mai bun prieten al nostru din Europa. Multumim, Sergei!

Motivele pentru organizarea acestui Congres. Raspunsul nu este simplu.

Primul - ne aflam la finalul primului an de guvernare si se impune un bilant.

Al doiea motiv- avem un nou guvern si este important sa gasim calea prin care vom indeplini pana in 2020 prog de guvernare.



Al treilea motiv - cu totii vedem ca discutia din spatiul public a devenit extrem de violenta. Aceast situatie este consecinta unei lupte intre fortele democratice care au castigat si vor sa exercite in mod legitim puterea si oameni si institutii care se substituie democratiei. Este o atmosfera dominata de ura, suspiciune si conflict.



In cazul legilor justitiei, acest conflict se duce intre noi care vrme sa aducem legislativa in sec 21 si adversarii nostri care vor sa continue abuzuri. Astazi trebuie sa ne convingem daca vrem sa continuam acest proces. Eu vreau fara ezitare.



Al patrulea: vreau sa stabilim clar actiuni pentrua reuni Romania, pentru a decide prioritatile acestei tari.



Al cincilea: pentru a avea in conducerea partdiului o reprezentare echitabila a tuturor regiunilor si o partitate intre femei si barbati.

De saptamana viitoare vreau sa infiintez organizatia barbatilor din PSD.

Al saselea motiv - pentru a spune apasat ideile in care credem si cum vedem noi Romania.



Al saptelea - pentru a ne icnarca cu incredere si curaj unul de la altul.



Al optulea - pentru a spune ce inseamna pentru noi centenarul marii uniri.



O sa vedeti astazi 100 de obiective din Romania.



Inainte de 1918, clasa politica din Romania au stiut sa treaca peste dezbinare, ura si conflict. Acum 100 de ani au inteles ca o tara nu are dreptul sa rateze un moment de gratie. Astazi ne aflam intr-un blocaj. Sa redam romanilor pofta de istorie.

Haideti sa incepem sa spunem niste adevaruri. Romania este un stat suveran, in schimb atunci cand oameni politici., sefi de institutii, voci cunoscute ale societatii isi saboteaza cu buna stiinta tara, cu declaratii antiromanesti, pierdem indepdenta, demnitate, respect si nu castigam nimic in schimb. Defaimarea propriei tari prin minciuna este o fapta foarte grava.

Atacul asupra propriei ţări este o insultă la adresa tuturor românilor şi trebuie să înceteze. Suveranitatea României este mai preţioasă decât orice luptă pentru putere, decât orice mic interes local şi de aceea este nevoie să o protejăm, şi o vom proteja prin legi explicite, dezbătute şi votate în Parlament.



Cu respect faţă de statele occidentale, care au contribuit şi contribuie la modernizarea noastră, afirm că desenul suveranităţii noastre naţionale trebuie făcut în România şi nu în afara ţării. Noi, ca naţie, vom fi respectaţi dacă nu vom confunda bunele relaţii cu servilismul, şi nu vreau sa facem asta



(...)Demografia - Romania are nevoie de copii, de mame si de tati.

Mecanismele de control ale institutiilor de forta trebui revizuite. Am aflat cu totii sa statul paralel a infiltrat nu numai clasa politica, dar si media, societatea civila. Trebuie sa intelegem ca dezbaterea pe legile justitiei a ajuns la acest nivel de adversitate pentru ca in spate stau beneficiarii sistemului ilegal de putere.



Aceasta dezbatere va fi dusa pana la capat, pana la aprobare! Este un pas de modernizare a societatii si vom merge inainte.

In paralel PSD va demara procsel de reasezare constitutionala a institutiilor. Legile de functionare ale serviciilor secrete vor fi actualizate dupa standardele de modernitate ale omoloagelor europene.



Trebuie sa ne opunem ca cetatenii acestei tari sa nu mai fie arestati fara motiv! Rule of law asta inseamna - domnia legii! Sa nu mai fim luati in ras de un alt Portocala!

Nu mai vreau ca niciunul dintre ei sa foloseasca aceste obiective intr-un plan personal, trebuie duse la capat nu folosite pentru a isi creste imaginea personala, mai ales cate unii care nici macar nu vin sa le voteze.



Noi am realizat, si nu altcineva, obiectivul de 2% pentru Aparare. Nu vrem ca acest 2% sa plece din tara, vrem ca cea mai mare parte a echipamentelor militare sa se produca in Romania.



Relatiile externe. Vom intari parteneriatul strategic cu SUA si pe componenta economica. Regiunea noastra are un potential despre care s-a vorbit prea putin. Am avut discutii in ultimele luni si vreau sa contstruim un sistem de cooperare cu Bulgaria,Serbia, Ungaria si Moldova.



Vreau să folosim cu inteligenţă deschiderea din ce în ce mai mare pe care statul Israel o are faţă de România şi în acest context îl rog pe ministrul de Externe ca foarte rapid, foarte rapid să transmită primului ministru şi preşedintelui României propunerea pentru ambasador în Israel din partea României. Este inadmisibil să stăm mai mult de un an de zile fără ambasador în această ţară foarte importantă.Haideti sa recuperam tot ceea ce ne-au luat altii, taote pietele pe care le-am pierdut! Solicit ministrului de externe si economiei o analiza, as vrea sa vedem si noi ce avantaje a avut aceasta tara de pe urma acestor oameni (diplomati, atasati comerciali - n.r.).

Femeile lucreaza la fel de bine ca barbatii, uneori chair mai bine.



(Dragnea le spune delegatilor din sala sa nu mai aplaude in timp ce vorbeste - "haideti sa aplaudam la sfarsit o data si bine")

Vorbeste despre un nou proiect pentru salariati: Acest proiect prevede zile libere pentru parintii care isi duc copiii la controale medicale.

Mircea Geoana nu a fost lasat sa devina presedinte si nu a putut sa il puna in aplicare. Este un program care cuprinde si legifereaza ce trebuie sa faca statul roman pentru cetatenii din aceasta tara de cand se naste si pana la finalul vietii.



Vreau sa va indemn pe toti sa lucrati pentru acest proiect pe care il lansam saptamana viitoare in dezbatere.



Se vorbeste depsre proiectul de tara cu dezamagire si repros. Nu avem un proiect de tara, spun toti. Nu avem un scop, un ideal. Eu spun ca nu cautam bine. Proiectul de tara este ca adevarul il gasestei acolo unde nu te gandesti sa il cauti si poate umbli cu el pe nas precum bunicul cu ochelarii pana ajunge in fata oglinzii.



Romania pare ca a uitat de reprezeinta si ce poate. Ceea ce ne lipseste este abordarea frontala, curajul de a ne privi in fata si a spune "Asa nu mai merge". Indrazneala de a spune ca ne miscam prea incet. Proiect de tara inseamna energie si vointa si este nevoie de o planificare riguroasa, pe termen lung. Acest program trebuie aplicat fara intreruperi.



Domenii prin care se poate dezvolta Romania: Infrastructura, agricultura, regie si resurse naturale, educatie, sanatate si IT.



Suntem o tara cu decalaje mult prea mare fata de occident. Romania are nevoie rapid de o infuzie uriasa de capital. Asta tre sa facem, doamna prim-ministru, daca vreti sa avem o sansa se avem autostrazi in timpul vietii noastre.



Eu va propun sa ducem la capat discutiile deja incepute si anume sa legam Bucurestiul cu autostrazi si linie rapida de Sofia si Belgrad. Trebuie doar curaj!



Agricultura - trebuie sa regandim legislatia privind vanzarea de terenuri agricole, sa revina in proprietatea agricultorilor romani.

Trebue sa recuperam trei decenii in care reforma Educatiei nu a reusit. NU am stiut sa ducem la capat un model unitar. Unii au preferat sa blocheze, sa schimbe de fiecare data cand s-a schimbat guvernrea. Educatia are nevoie de mult mai multi bani.

(...)

Vom pune in dezbatere acest program cu grupuri de expertiza. Acest program de dezvoltare strategica a deveni proiect de lege, va fi adoptat in parlament ca sa poata fi aplicat.

Vreau sa ne punem ca obiectiv ca in 2023-2024 sa trecem la moneda euro. Pentru toate aceste planuri nu este suficient sa ne bazam doar pe noi. Avem nevoie de Romania reunita.



Dragii mei, constatam cu totii ca in anul centenarului societatea romaneasca este intr-un punct critic. Intoleranta a atins cote inimaginabile. Calomnia, injuraturile au devenit mijloace folosite in fiecare zi. Vedem bine ca un discurs al urii a invadat televiziunile, mediul online si chiar tribuna parlamentului.



Se pare ca un minim consens social si politic devine imposibil. Trebuie sa vedem asta, ca i anul centenarului societatea este divizata. Ca cel mai important partid din Romania, nu vreau sa acceptam aceasta stare de fapt. Nu vreau sa privim resemnati cum Romania se goleste de oameni.

Cred ca e datoria noastra ca utlima data sa lansam un apel la reconciliere, sa chemam alaturi toate fortele politice, toate energiile societatii. Suntem datori fata de istori, de generatiile care vor veni dupa noi.

Daca apelul nu va avea ecou, atunci sigur ca aavea ecou in randul nostru, al intelectualilor progresisti. A regandi Romania viitorului secol poate fi cel mai frumos mod de celebrare a Centenarului.



Cinci conventii nationale la care vor fi invitati presedintia, Banca Nationala, patronatele, societatea civila.



Prima dintre ele - conventia nationala pentru adoptarea monedei euro pana in 2024. Este un proiect de solidaritate nationala, este urmatorul pas natural pe care trebuie sa il facem. Vreau ca la 1 decembrie sa putem propune un calendar pentru adoptatea monedei euro.



Dragnea supune la vot aceasta conventie - Unanimitate.



A doua conventie nationala - pentru presedintia Consiliului UE. Este o oportunitate majora. Trebuie sa lasam deoparte rafuielile politice. (si aceasta a fost adoptata)

A treia conventie, pentru Cultura - asigurarea unui fond de un mld de euro pe urmatorii sapte ani pentru proiectele majore din domeniul culturii. Este important sa incepem niste obiective majore, strategice si care sa nu mai fie intrerupte sau abandonate de guvernele care vor veni dupa noi. Constructia de teatre, opere, sali de spectacol.

A patra, pentru egalitate de gen - Romania paritara. Egalitatea de sanse este un drept fundamental. S-au facut progrese mici, din cauza unor bariere de mentalitate. Un pas important va fi facut astazi. Sa nu creada cineva ca facem un cadou femeilor.

A cincea conventie national - Romania 2040 si se refera la ce v-am prezentat mai devreme, la politicile de dezvoltare strategica pentru urmatoarele doua decenii, program care va fi lansat in dezbatere publica in urmatoarele luni.

Stimati colegi, v-am spus mereu ca indiferent cate atacuri si piedici vor fi puse in fata mea, nu voi renutna la ceea ce am stabilit impreuna. Nu voi renunta la nimic din ceea ce am prezentat in campania electorala, pentru ca atunci am primit increderea a milioane de romani. Pentru ca isi doresc sa se intample ceea ce le-am prezentat noi. Indiferent de riscuri, indiferent de lovituri, cele mai dureroase sunt cele din interior. Eu vreau sa merg in continuare fara ezitare, pentru a incheia cu abuzurile si a ne recupera democratia.



Vreti sa continuam? Aveti curaj? Vreti sa mergem impreuna? Suntem intre noi - vreti sa mai fiu in continaure presedintele vostru?



Sala striga 'da' si aplauda, in timp ce de afara se aud huiduilelile protestatarilor si "DNA, sa vina sa va ia!"



Dragnea ii invita langa el pe scena pe Viorica Dancila - "o doamna respectata la Bruxelles, care intelege ca mai mult decat orice este important sa fim respectati".



12.25 Vorbeste secretarul general Marian Neacsu:



"PSD este partidul tuturor: al intelectualilor, al tinerilor, al muncitorilor, al pensionarilor. Femeile au gasit in PSD un partid fara prejudecati. Este loc pentru oricine.



Suntem o forta a binelui! Si mai am o credinta - ca noi PSD, forta binelui, vom invinge. In noi sta speranta pentru aceasta tara."



12.11 Vorbeste vicepresedintele partidului democrat din Moldova, Vladimir Cebotari.

12.02 Kelemen Hunor, seful UDMR:

Cu toate ca formatiunea pe care o conduc face parte dintr-o alta familie politica, am acceptat aceasta invitatie si vreau sa ii multumesc lui Liviu Dragnea.

Cred in nevoie de dialog, cum as putea sa refuz eu insumi invitatia?

Romanii au nevoie de o viziune clara. Eu in fiecare zi simt nevoia urgenta de a restabilit increderea si a reda speranta intr-unviitor mai sigur, predictibil. Cum am ajuns in aceasta stare? Ar trebui o analiza foarte serioasa.

PSD va initia in regim de urgenta aceste masuri si actiuni, Romania are de cel putin jumatate din forta de munca plecata.



Demografia - daca privim spre viitoarele generatii, este vital ca statul roman sa incurajeze natalitatea. Romania are nevoie de copii, de mame si de tati iar pentru asta statul roman este obligat sa asigure masuri.



Capitalul romanesc - e un adevar ca este nevoie sa protejam si aminceput sa facem lucrurl asta, sa incurajam si sa respectam capitalul privat romanesc. An de an, luna de luna capitalul romanesc pierde o lupta cu capitalul strain. Nematurizat, neconsolidat, vanat de politica de taxe, discriminat



11.47 Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE:

"Vreau sa va aduc aminte de decembrie 2016, de tot circul facut atunci de presedintele Iohannis la numirea premierului si de dosarele scoase rapid de la sertar de procurori marioneta. Stiam de atunci, ca pentru coalitia psd alde nu vor urma zilesimple si din ceea ce am vauzt de un an incoace, iata ca aceasta impresie s-a confirmat, din pacate.



Trebuie sa cateva cuvinte despre cresterea economica. Multi spun ca este doar un element de statistica, pentru noi este baza cresterii bunastarii societatii. Aceasta crestere este consectina directa a masurilor, nu a venit din senin.

A fost generata fara a genera derapaje. Primul obiectiv este de a creste veniturile.



Viziunea incorecta o prezinta atat opozitia cat si presedintele. Presedintele ori nu itnelege, ori se face ca nu intelege ca exista competitie intre statele UE.



Presedintele Iohannis s-a facut pres in fata presedintelui francez (politica lucratorilor - n.r.). Acest lucru vorbeste de la sine despre atittuindea pe care o are presedintele Iohannis si cu care sunt in total dezacord.



Am promis romanilor ca vom apara statul de drept, nu statul de drepti. Ca vom lupta pentru drepturile romanilor, pentru ca romanii nu mai vor sa fie abzuati de cozile de topor ale statului paralel. Am promis ca vom lupta impotriva celor care cred ca alegerile se decid in sufrageriile unora, la ceas de noapte.



Raportul ministrului Tudorel Toader, care este o lovitura de gratie pentru toti cei care cred ca abuzurile impotriva cetatenilor pot fi tolerate, avertisment pentru toti cei care au incalcat Constitutia in frunte cu seful DNA.

In ziua in care presedintele va iesi in conferinta de presa sa spun ca nu o va revoca pe sefa DNA isi va semna singur sentinta - nu va mai castiga un al doilea mandat. Va arata un singur lucru - ca este presedintele statului paralel, nu al romanilor.



Faptul ca este panica in statul paralel o arata sondajele, este o reactie de frica ca pierd parghiile de putere. Nu va lasati impresionati, timorati de astfel de stiri false.



Sunt convins ca suntem mai puternici decat sistemul, decat statul paralel.

Vreau in final sa va dau un indemn: haideti sa fim mai puternici, va doresc ca mesajul pe care il veti da la final sa fie acela de unitate."



11.35 Potrivit Libertatea, care publica fotografii, iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, se afla in sala la Congres, in primele randuri.



11.30 Vorbeste Sergei Stanishev, liderul grupului PES din Parlamentul European. Acesta l-a salutat pe Liviu Dragnea in romaneste: "Draga Liviu". El s-a adresat si Vioricai Dancila: "Este remarcabil ca socialistii-democrati din Romania este cel care a dat prima femeie prim-ministru al tarii".



11.25 Sute de sustinatori PSD stau in fata Salii Palatului si urmaresc Congresul pe un ecran urias. In spatele lor, pe trotuarul de vizavi, se afla cateva zeci de protestatari care striga "PSD, Ciuma Rosie!" si afiseaza cu litere uriase mesajul "Daca alegeti mafia pierdeti Romania".



















11.22 Marian Neacsu a prezentat si a supus la vot comisiile de validare si numarare a voturilor.



11.15 Se intoneaza Imnul National.



11.13: Dragnea, Dancila si Firea au ajuns la primul rand in sala, unde se afla, printre altii, Mihai Tudose, Nicolae Banicioiu si Ecaterina Andronescu. Dragnea se opreste la fiecare pentru a ii saluta.

Video mai jos:







11.08: Viorica Dancila si Liviu Dragnea intra in sala pe "Hora Unirii", salutand delegatii din sala. In spatele lor vin Marian Neacsu, secretar general al partidului, si Gabriela Firea.



Discursurile programate: Sergei Stanishev, Calin Popescu-Tariceanu, Vladimir Cebotari, Liviu Dragnea, Viorica Dancila. La Congres este invitat si liderul UDMR Kelemen Hunor.



Mai jos, ordinea de zi a Congresului:









10.50 Incidente inainte de Congres: Cativa protestatari care au venit in fata Salii Palatului si au strigat impotriva PSD au fost ridicati de jandarmi

Lista completa a candidaturilor:



In primul rand, la Congresul de sambata se vor vota modificari la statut, pentru a putea fi implementat noul sistem de alegere a vicepresedintilor regionali (mai jos, candidatii si cum se impart regiunile).Delegatii vor vota si cateva documente - o rezolutie care va face referire la Justitie, un document privind "Romania europeana" realizat de europarlamentarii PSD Victor Bostinaru si Dan Nica, precum si una privind economia.Pentru presedinte executiv: Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu, Nicolae BanicioiuVicepresedinti pe regiuni:Bucuresti - Ilfov: Gabriela Firea (Bucuresti-Ilfov), Robert Negoita (Sector 3)/ Daniel Florea (Sector 5)Sud-Vest (Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Valcea): Lia Olguţa Vasilescu (Dolj) și Paul Stănescu (Olt)Sud Muntenia (Arges, Calarasi, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Ialomita, Prahova): Carmen Dan (Teleorman) si Serban Valeca (Arges)/ Adrian Tutuianu (Dambovita)/ Catalin Radulescu (fara sustinerea organizatiei Arges, va fi invalidata)Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu): Roxana Manzatu (Brasov) si Gabriel Trif (Sibiu)Sud-Est (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Vrancea, Tulcea): Mirela Furtuna (Tulcea, este insa deputat de Bucuresti) si Marian Oprisan (Vrancea)Vest (Arad, Caras Severin, Hunedoara, Timisoara): Natalia Intotero (Hunedoara) si Mihai Fifor (Arad)Nord-Vest (Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mares, Salaj): Doina Pana (Bistrita-Nasaud) si Gabriel Zetea (Maramures)Nord-Est (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui): Doina Federovici (Botosani) si Gabriel Vlase (Bacau)Dintre cei care candideaza, doar trei ocupa si in prezent functia de vicepresedinte: Gabriela Firea, Doina Pana si Gabriel Vlase. De altfel, candidatura lui Vlase este o surpriza, pana joi fiind vehiculat numele liderului PSD Vaslui Dumitru Buzatu pentru aceasta functie. Acesta a anuntat insa ca nu isi doreste sa candideze.Cine ocupa pana azi functii de vicepresedinti: Mihai Tudose, Gheorghe Simon, Georgian Pop, Ionut Vulpescu, Gabriel Vlase, Victor Negrescu, Viorel Stefan, Lia Olguta Vasilescu, Doina Pana, Gabriela Firea, Rovana Plumb.Convocarea Congresului extraordinar pentru luna martie a fost o surpriza totala, inclusiv pentru liderii partidului. Liviu Dragnea a facut acest anunt pe 14 februarie jurnalistilor, inaintea unei sedinte a Comitetului Executiv national, apoi a facut acelasi anunt si in sedinta. La acel moment, nu s-a vorbit despre alegeri, insa pana la urma s-a luat decizia sa fie alesi si vicepresedintii, asta desi acestia se afla la jumatatea mandatului - au fost alesi in octombrie 2015, in aceeasi perioada in care a fost ales si Liviu Dragnea presedinte, precum si presedintele executiv - functie ocupata de Niculae Badalau doar din decembrie 2016, si secretar general.Liviu Dragnea a convocat Congresul invocand nevoia pentru "relansarea programului de guvernare" si "punerea in matca lor a institutiilor de forta".El a insistat ca este "prea devreme" ca la acest congres sa fie stabilit candidatul la prezidentiale. Intrebat daca va cere un vot de incredere din partea delegatilor, el a raspuns afirmativ. Ulterior insa, aceasta idee a picat. Dragnea a precizat ca, in CEx, colegii sau au fost impotriva ideii unui vot de "validare" a sa.