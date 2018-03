Oprisan, despre declaratia lui Codrin Stefanescu: Numai un nebun poate sa spuna ca un om ca Dragnea, care a avut atat de suferit, are vreo legatura cu serviciile/ PSD este un organism viu

"Numai un nebun poate sa spuna ca un om ca liviu dragnea care a avut atat de suferit de pe urma referendumului de demitere a lui Traian Basescu ar putea s afirma ca Dragnea are vreo legatura cu serviciile. Nu, Dragnea nu are nicio legatura cu serviciile," a declarat Oprisan."PSD este un partid mare, este un organism viu, are capacitatea de a discuta in asa fel incat la capatul acestor discutii sa avem solutii. Noi suntem solidari" a mai spus liderul PSD Vrancea, referindu-se la informatiile privind bataliile interne din aprtid.Oprisan a adaugat ca este de acord cu noul sistem de vicepresedinti PSD pe cele opt regiuni din tara.