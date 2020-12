​HOTNEWS PODCASTS: 5G. Superputerile tehnologiei. Episodul 2: Cum va putea Europa să ajungă din urmă Asia și SUA în ceea ce privește 5G?

Podcast susținut de Ericsson România

Poți asculta episodul 2 din seria „5G: Superputerile tehnologiei” pe Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public.Deși are un plan de acțiune pentru 5G încă din 2016, Uniunea Europeană este în urma altor regiuni în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiei 5G. De exemplu, până la jumătatea acestui an, doar procent din saiturile 4G au fost actualizate pentru 5G, comparativ cu 7 procente în SUA și 98 procente în Coreea de Sud.Ce poate face Europa pentru a ajunge din urmă Asia și SUA în acest domeniu? Aflăm toate răspunsurile de la Gabriel Solomon, head of Government and Industry Relations pentru Europa și America Latină din cadrul Ericsson.Într-o serie de cinci episoade, HotNews Podcasts încearcă să răspundă cu ajutorul unor specialiști din cadrul Ericsson, unul din jucătorii globali din industria telecomunicațiilor, celor mai importante întrebări referitoare la impactul pe care tehnologia 5G îl va avea asupra societății și a mediului de business.