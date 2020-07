„Caia și Bejan. Călătorii”. Episodul 7: Este pregătită România pentru localizarea turismului?

HOTNEWS PODCASTS​

Poți asculta episodul 7 din Hotnews Podcasts: „Caia și Bejan. Călătorii” și pe Spotify După câteva luni grele, cu stare de urgență, izolare la domiciliu și frică pentru ceea ce poate aduce ziua de mâine, românii au acum nevoie de o vacanță. Mai mult decât în orice alt an.Dar vacanța din 2020 este una excepțională pentru că se desfășoară într-un context mai complicat chiar și față de prima jumătate a anului. Fără restricții majore, numărul cazurilor de COVID-19 crește în fiecare zi, autoritățile sunt din ce în ce mai îngrijorate și mai depășite de situație, iar în același timp plajele și stațiunile de pe litoral sunt pline ochi de oameni care par dispuși să-și asume riscuri, doar pentru a se relaxa câteva zile.Aglomerațiile pe care le vedem însă în acest moment în locurile de vacanță din România sunt în mare parte cauzate și de faptul că oamenii nu au mai călătorit în alte țări din cauza restricțiilor de circulație sau a imprevizibilității viitorului apropiat. În România, ca și în alte țări de pe această planetă, asistăm la ceea ce se cheamă „localizarea turismului”.Dacă o țară precum Thailanda, unde turismul reprezintă peste 20 % din PIB și care a avut anul trecut aproape 40 de milioane de străini, se focusează acum pe turismul intern, este clar că în 2020 acesta este trendul.Un sondaj publicat luna trecută de „ Hospitality Culture Institute” arăta că anul acesta, din cauza pandemiei, 50% dintre români vor să-și facă vacanța în România și doar 15% în străinătate (față de 43% în 2019).Întrebarea care se pune în acest moment este dacă turismul românesc are infrastructura necesară pentru a-i putea ține aici pe oamenii care vor să-și facă vacanța în țară și, foarte important, să o facă în condiții de siguranță sanitară.Oficial, în România sunt 350 de mii de locuri de cazare în toată țara , hoteluri, pensiuni, conace și așa mai departe. În același timp, nu există nicio autostradă care să lege Bucureștiul de vreuna dintre stațiunile montane din România. Iar dacă vrei să parcurgi cu mașina drumul dintre capitală și Maramureș ai nevoie de 12-13 ore pentru dus și tot atât pentru întors.Un alt argument folosit de mulți împotriva turismului intern este acela că România ar fi o țară scumpă în ceea ce privește serviciile turistice. O afirmație discutabilă, care poate avea sens doar în contextul calității serviciilor. Cu alte cuvinte, au dreptate cei care spun că la servicii mai proaste decât în Grecia sau Turcia, prețurile trebuie să fie mai mici decât în aceste țări. Pe de altă parte, prețurile din România nu sunt mai presus decât cele din alte țări europene.O altă discuție care se poartă acum referitoare la turismul românesc este legată de lipsa unei oferte diversificate de petrecere a concediului, o afirmație care, din nou, dacă intri în detalii, s-ar putea să constați că este doar parțial adevărată, dacă nu chiar falsă (în acest sens, recomandăm seria despre turismul românesc din fiecare sâmbătă de pe Hotnews ).La Hotnews podcasts: „Caia și Bejan. Călătorii” încercăm să vedem câte dintre afirmațiile general răspândite despre turismul românesc („nu găsești locuri”, „este prea scump”, „nu ai ce să faci”, „nu este sigur în condiții de pandemie” etc) mai sunt adevărate. De asemenea, vom încerca să avem și o perspectivă mai europeană asupra turismului local și încercăm să-l comparăm (acolo unde are sens) cu cel din Belgia, o țară mult mai mică și cu mult mai puține variante de petrecere a vacanței.Dacă vreți să auziți și alte perspective despre turismul românesc în 2020, înainte de a vă decide să plecați în vacanță, atunci ar trebui să ascultați episodul 7 din Hotnews Podcasts. „Caia și Bejan. Călătorii”: Este pregătită România pentru localizarea turismului?