Mugur Isărescu Banca Națională a României. Imagine și ticăloșie politică

Imaginea ca un cârnat pe varză

Logic vorbind, orice justificare devine inutilă. Și ca să vedeți de ce, vă plimb prin istoria politică a Ro. Isărescu nu este singurul care-și dă cu tesla în carieră, în politica românească.Sunt gesturi care “ne doare”. Dar sunt gesturi care arată exact ce fel de oameni sunt respectivii. În absența unor condamnări directe de către Justiție, sinceritatea gesturilor lor ține loc și de recunoaștere a faptei și de parastas al acestora.Mulțumește minerilor pentru ordinea și disciplina pe care au impus-o în București. În fapt, crima este ridicată la rang de acțiune politică. Mor nevinovați, sunt bătuți măr nevinovați. Urmează 6 ani de izolare a României în context european, dar și de consolidare a mafiei interne de partid FSN-PSD. Fapta nici astăzi nu este judecată. Dar mulțumirile sincere ale lui Iliescu înseamnă că El a chemat minerii împotriva manifestărilor pașnice și democratice din Piața Universității 1990. Mulțumești unuia care ți-a făcut rău? Nu. Mulțumești celor care CREZI că ți-au făcut un bine.se regăsește în acțiunea de pe vremea Vioricăi Dăncilă, prim-ministru. Este vorba de 10 august 2018. Un protest pașnic se transformă în măcel. Sub motivația intervenției legitime a organelor statului se ascund abuzuri. Jandarmeria, ca și minerii din 1990, dau la cap nevinovaților. Acționează ca o turmă, ca minerii. Nevinovații sunt smintiți în bătaie. Vinovați direcți: prim-ministru Viorica Dăncilă (care motivează, hahaha, că era în zile de odihnă), Liviu Dragnea, Jandarmeria. Liviu Dragnea este acum în penitenciarul Rahova pentru o corupție mică. Dar credem că această condamnare nu venea poate așa de drastic dacă 10 august n-ar fi existat. Ancheta penală este plimbată pe la procurori. România este tot mai izolată pe plan european și trecută sub eticheta de regim dictatorial, de tip Putin, Erdogan, Orban-Ungaria.A dezertat din funcția de președinte fiindcă a fost “înfrânt de sistem”. Dezertarea s-a produs cu câteva luni înainte de alegeri. Partidele CDR s-au fragmentat și au fost înfrânte fără drept de apel. Visul lui Corneliu Coposu este măcelărit și dat la câini. România se întoarce sub autoritatea lui Vadim Tudor și Ion Iliescu.În acest fel vedem felul în care Băsescu se juca cu banii proprii și de partid 3 martie 2021 / Ioana Băsescu și Elena Udrea condamnate la pușcărie



16.06.2016 / Mircea Băsescu este condamnat pentru o șpagă de 600000 de euro.



Dincolo de păcatele mici, vedeți vine păcatul cel mare. Dar, deși fără să fie pipăibile, materiale, imaginea și creditarea publică au și ele un capăt.Cât durează cârnatul, atâta durează și răbdarea mulțimii de a crede baliverne politice. Dar cel mai mișto este că-ți dai singur cu barosul în propria imagine publică. Ca și cum ai spune: eu așa am fost toată viața, nu știu ce ați pățit. Proștilor, cum ați putut crede altfel?Mugur Isărescu a fost atacat de multe ori. Mugur a rămas, simbolic vorbind, dublura bună a oricărui politician rătăcit în funcția de prim-ministru. Las, domle, Mugur ne salvează financiar România. După lecția dată de jocurile de întrajutorare din anii 1990 și de prăbușirea băncilor tot cam pe atunci, Mugur părea că a învățat lecțiile capitalismului și că te poți baza pe el la greu.Deci, tocmai pe cea care se dădea somnoroasă în timp ce erau bătuți românii în 10 august. Incompetenta,analfabeta funcțional,fost europarlamentar de care n-auzise nimeni în Parlamentul UE.Cum spuneam, astfel de gesturi descoperă fața adevărată a misteriosului Isărescu.Nici nu mai e nevoie de justificări sau declarații.Nu-i așa? cârnatul pe varză numit Imagine Publică are și el un capăt.Printr-un gest se dă în vileag felul lui Isărescu de a fi de-o viață.Se dă în vileag plăcerea compromisurilor.Îți bați joc de oamenii din BNRDe valorile pe care le-ai promovat o viață.Răscolești apoi trecutul. O fi fost sau n-o fi fost Manole turnător, de exemplu e o întrebare uitată și renăscută de social media?Păi, dacă a numit o Viorică, oare nu putea să ciripească și-o turnătorie?Este Isărescu profesionist? Da. Dar de acum încolo ce mai contează?