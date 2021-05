Viorica Dăncilă la BNR. Firesc, în România zboară porcul

​PERSPEKTIVĂ

Da! Numită de Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Înțelegem. Este clar ca lacrima. În România se poate orice. Plopul face pere. Porcul zboară.Aha, și bineînțeles, Mugur Isărescu este minunat. Există un moment Înălțător al vieții lui Mugur isărescu în care are nevoie de o femeie puternică, energică, care să-i deschidă ușile și să-i spună: DA! ești bun, ești minunat. Există un moment al vieții lui Mugur Isărescu în care omul Suprem stă la biroul BNR din strada Eugeniu Carada, în pijama. Și, privind spre Lipscaniul mort, ar vrea să-și bată cuie în palmă, ca Iisus, și să urle uluit: "ce minune mi se întâmplă!"Viorica Dăncilă are secretele ei să facă omul să se simtă bine. Nu-i nevoie de competențe, e nevoie de exercițiu. Și Viorica la fel l-a lămurit și pe Dragnea cât de potrivită este în rolul de prim-analfabet al româniei. De atunci dezacordurile, lăbărțelile lingvistice, prostioarele macroeconomice au fost Rege în țara asta. Și proștii rădeau de prim ministrul României. Băi, chiar? Chiar și analfabeții râdeau de ea. Ori să iei un asemenea om pentru sufletul ei cel bun, pentru fudulia ei bruxeleză, pentru coafura sa strategică și s-o urci consilier, da, este un mare act de curaj. Și marele curajos este Mugur Isărescu. Adevărul este că să stai cloșcă pe banii românilor nu e tot aia cu a face vin la Drăgășani și a-ți trage consilieră la BNR. Nu e tot. Mugur Isărescu este un om curajos. Puternic. Și-i place și lui, într-un asemenea Zenit al vieții, să i se spună: ești minunat, ești SuperOm, ești vinul nobil al unei națiuni care nu te merită.Este o țară incredibilă. Care dă dambla. Astfel încât de astăzi porcul zboară. Este cel mai firesc lucru. Viorica Dăncilă este consiliera lui Mugur Isărescu.