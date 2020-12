Al României Paul Philippe, Lia, Truică și Nela. Poveștile de basm ale grupului infracțional

​Perspektiva

Viața Prințului a fost ușoară. A degustat, ca orice prinț, din toate delicile epocii. Când a fost fotografia la modă a făcut fotografie. Când au fost antichitățile în vogă a vânat obiecte vechi. Când a venit turismul exotic la modă a intrat într-o firmă de fregate pentru Seychelles. Ce să mai spunem, ca orice prinț din toate a practicat câte puțin, fără să exceleze. Când a fost cazul, s-a plictisit. După 1990 totuși a avut o constanță: traiul său de prinț utopic și fără speranță. Cu vorba sa împleticit românească, prințul a trecut întâi drept un caraghios în România. În primii ani, cum deschidea gura, cum audiența se rupea de râs. Este, a fost și va fi, un prinț “de carton”, are ca os aristocrat parte din trupul lui Carol al II-lea, dar n-are niciun fel de recunoaștere din partea Curților Regale. Ideea lui însă a fost fermă: orice s-ar spune, eu sunt ce cred eu că sunt. Coincidență sau nu, în trena infracțională a prințului s-au prins alți utopiști, oameni de poveste.Voi știți cine este Lia? La vârsta de 25 de ani s-a căsătorit cu avocatul Melvin Belli, de numai 64 de anișori. Dar cine este Melvin Belli? Melvin era avocat și “Rege al infractorilor și delictelor”, clinții săi fiind celebritățile epocii: Zsa Zsa Gabor, Errol Flynn, Chuck Berry, Muhammad Ali, The Rolling Stones, Lana Turner, Tony Curtis. A fost avocat al lui Jack Ruby, cel care l-a împușcat pe Lee Harvey Oswald. Lee, l-a rândul lui, la împușcat pe John F. Kennedy. Când avea deja mulți-mulți ani, Lia l-a lăsat pe Belli. Belli şi-a acuzat soţia că l-a înşelat şi că i-a omorât câinele. În cele din urmă a fost nevoit să-i acorde acesteia 15 milioane de dolari, în urma procesului de divorţ. (colaj wikipedia+declarații Lia)Coincidență sau nu, Lia l-a întâlnit pe Paul. Și din 1993 a devenit Prințesă al unui regat "de carton", al unei povești spuse de Paul.Remus este și el un personaj "de carton". El este primul care a văzut dincolo de limba stâlcită a prințului, milioarde de euro. Care e viața lui Remus? Mai mult nimicuri. Dar om l-a făcut Adrian Năstase ca prim ministru. Remus este un vânător de personalități, prin care să-și facă un nume. Este un fel de Julien Sorel, din Roșu și Negru al lui Stendhal. N-are scrupule, importantă e ascensiunea sa. Ciuta cea mai de vază vânată de Remus este totuși Patricia Kaas, o vedetă a generațiilor trecute, dar ce contează?, o căprioară încă pentru care Remus a plătit 80000 de euro ca să-i cânte acasă la el, la urechea lui. Aici, Patricia dincolo de răvășitorii nuri uitați printre pernele din vila din Snagov a lăsat o mărturie despre felul în care acționa Remus. M-a copleșit Remus, a declarat Kaas, când aveam nevoie de apă, îmi dădea apă, când vroiam șampanie și icre îmi dădea șampanie și icre. După noaptea de dragoste am ieșit aproape îndrăgostită. Extrapolând, cred că la fel s-a simțit și Adrian Năstase când din om de casă, lingușitor și aranjor, și-a numit Remusul, un om bun la toate, șef de cabinet. Coincidență sau nu, Remus a fost primul care a crezut în utopia lui Paul de România: sunt os domnesc, am proprietăți de revendicat, hai s-o facem! Da, Alteță, cum să nu? Remus nu a văzut doar o oportunitate, cred că a văzut o înălțare supremă. Va fi deținătorul averilor regale. Coincidență sau nu, Remus + Paul = alianță de basm.Dar cine este Nela? Cum să nu știți voi cine este Nela? Soțul lui Nela este Regele Paranormalului! Mă rog, abilitățile sale de a ridica de pe masă o linguriță cu ajutorul frunții l-a făcut să se creadă "Regele Paranormalului", deținătorul Adevărului Absolut. Un alt personaj fake. Trei numărăm până acum: Albert, Paul și Remus. Plus o Lie. Iar Albert le este egal. El este deținătorul Matricei Divine a Puterii Gândului și a Matricei Tinereții Veș­nice.Nela șterge praful Matricelor și a săvârșit-o grav de și-a luat șapte ani de închisoare.Dan Andronic este și se crede "un nevinovat". Dintr-un merituos jurnalist a trecut la jocuri mari și tot mai mari. Fabuloase. Dan Andronic a trecut la vrăjit mari oameni de stat. Când era Năstase la Putere, l-a consiliat pe Năstase, când a venit Băsescu la Putere, i-a dat sfaturi lui Băsescu. Omul este un adevărat vrăjitor, te face din vorbe dacă vrei să fii aranjat din vorbe. Rolul în acest basm al lui Andronic era de influencer, de a spune Împăratul este frumos și nemaipomenit. 3 ani de închisoare cu suspendare pentru vrăjeală. Curtea aceasta princiară era iată total vrăjită.Tal și Benyamin sunt și ei fabuloși. Prin averi, în primul rând. Prin lăcomie, în al doilea rând. Lăcomia este epică. În basme crează povești pilduitoare, morale. Tal a tot umblat pe la curtea regelui Nastase. a dat consultanta politica. “Benyamin Steinmetz a fost considerat cel mai bogat evreu şi unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume. A fost locul 178 mondial, cu o avere estimată la 7,4 miliarde de dolari. Este unul dintre investitorii proiectului minier de la Roşia Montana. Potrivit unor surse judiciare, Steinmetz este suspectat că ar fi apelat la compania de detectivi intrenaționali Black Cube pentru spionarea și hărțuirea fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi, însă deocamdată nu au fost formulate acuzații oficiale în acest sens.” (G4Media)Fiecare după ficțiunile lor și-au luat ani cu executare sau suspendare. Pe mine mă interesează mai puțin câți ani și-au luat ca pușcărie, oamenii aceștia de basm și-au luat un alt, mare verdict. Sunt de basm. Si-au facut din viata lor o poveste. Si au trait intr-un basm romanesc. Și-au luat ani de pușcărie pe măsura utopiilor pe care și le-au creat.Dar acest prinț nu putea să-i vrăjească dacă ei nu-și făcuseră o viață "magică" Nu e o coincidență că au vrut să fie în trena/utopia unui Prinț de România.Hahaha, tocmai "de România!